Als zentrale Regierungsbehörde verarbeitet die Israelische Steuerbehörde (ITA) durchschnittlich 8 Millionen Transaktionen pro Tag – eine Zahl, die in den letzten Jahren um 62 % gestiegen ist. Egal, ob es sich um ein Unternehmen handelt, das seine Steuern zahlt, oder um einen Bürger, der einen Antrag auf Rückerstattung stellt – jede Transaktion ist einzigartig, und die ITA führt in ihrem Rechenzentrum umfangreiche Aufzeichnungen. Diese Informationen sind wichtig, um der Regierung zu helfen, die Mittel zu beschaffen, die sie für die Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen für die Bürger benötigt.



Das ITA ist sich der zunehmenden Komplexität von Cyberangriffen und des damit verbundenen erheblichen Risikos bewusst und arbeitet ständig daran, die Sicherheit der Systeme und Daten im Zentrum seiner Tätigkeit zu erhöhen.



Da das Transaktionsvolumen so schnell ansteigt, wollte das ITA die Speicherinfrastruktur, die seine Tätigkeit unterstützt, ausreichend resilient, stabil und skalierbar machen. Da sich die bestehenden Speicher der ITA dem Ende des Anbietersupports näherten, sahen die IT-Verantwortlichen eine Gelegenheit, neue Wege zur Verbesserung der Cyber-Resilienz zu erkunden.