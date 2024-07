International Medical Corps

IMC beschloss, seinen Ansatz für Business Intelligence mit einer zentralisierten Berichtsplattform zu verändern, die auf IBM Analytics-Lösungen basiert.

Zur Ermittlung der verfügbaren Ressourcen verwendet IMC IBM® Cognos TM1, um fortschrittliche Finanzprognosen auf der Grundlage von Mustern bei Spenden und Auszeichnungen aus den Vorjahren zu erstellen. Und mit IBM SPSS Statistics kann die Organisation fortschrittliche Prognosemodelle anwenden, um zu ermitteln, wo ihre Ressourcen am besten eingesetzt werden können.

„Dank unserer IBM Analytics-Lösung sind alle unsere Daten über einen zentralen Ort zugänglich“, sagt Arshad. „Da wir unsere Daten jetzt in ein einziges Portal eingeben, müssen wir keine Tabellenkalkulationen mehr konsolidieren – eine erhebliche Zeitersparnis. Und was noch besser ist: Wir können die Daten in benutzerfreundlichen Dashboards darstellen, wodurch wir noch schneller Erkenntnisse erhalten.“

Durch die Reduzierung der manuellen Verarbeitung wird nicht nur die Genauigkeit der Daten verbessert, sondern es bedeutet auch, dass die Organisation mehr Zeit in die Analyse während der entscheidenden Frühphase einer Katastrophe investieren kann. Anschließend können die Ergebnisse an Ärzte weitergegeben werden, die an den entlegensten oder isoliertesten Orten arbeiten.

Arshad erklärt: „Unsere Ärzte arbeiten häufig in Gebieten, in denen es keinen zuverlässigen Internetzugang gibt. Daher war es wichtig, dass die Ersthelfer offline auf wichtige Daten zugreifen können. Dank der IBM Lösung können wir unseren Ersthelfern den Zugriff auf Informationen auf ihren Tablets ermöglichen – auch in Gebieten ohne Internetzugang – und eine Triage durchführen, wo sie am dringendsten benötigt wird.“