Die neue, von Inspire bereitgestellte Lösung ist ein virtueller Assistent, der mit IBM watsonx Assistant entstanden ist, ein Produkt zur Entwicklung besserer virtueller Agenten zur Steigerung der Unternehmensproduktivität. Es basiert auf großen Sprachmodellen von Meta Llama, die das Unternehmen mithilfe von IBM watsonx.ai trainiert hat, ein auf Unternehmen abgestimmtes KI-Studio.

Der virtuelle Assistent wurde in das interne Unternehmensportal integriert, sodass die Mitarbeiter ihn direkt nutzen konnten. Jetzt können sie HR-bezogene Fragen in natürlicher Sprache stellen, sofortige Unterstützung erhalten und Aufgaben erledigen. So kann es zum Beispiel sein, dass ein Mitarbeiter zum virtuellen Assistenten sagt: „Ich möchte mir morgen freinehmen.“ Hinter den Kulissen nimmt die dialogorientierte KI die Anfrage entgegen, greift über APIs auf die erforderlichen HR-Systeme zu und nimmt die Buchung in Echtzeit vor.

Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für eine qualitativ hochwertige Erfahrung, die zu einem attraktiveren Arbeitsplatz beiträgt. Und vor allem hilft es Personalfachleuten, sich auf wertschöpfende Aktivitäten zu konzentrieren.

Deshalb passt das IBM watsonx Portfolio an KI-Produkten perfekt zu den KI-Ambitionen von Inspire und bietet eine schnelle und effiziente, individuelle Lösung für die Personalabteilung. Nun kann das Unternehmen die dafür geeigneten offenen Modelle auswählen und sie dann mit watsonx.ai nach Bedarf optimieren.

Die Mitarbeiter sind von der neuen dialogorientierten KI begeistert. Das Unternehmen plant, auf den bereits erzielten starken Ergebnissen aufzubauen, einschließlich der Bereitstellung des virtuellen Assistenten auf Arabisch und der Verbesserung seiner Gesamtgenauigkeit und Leistung. Darüber hinaus erwägt Inspire, von Meta Llama 3 auf IBM Granite-Modelle umzusteigen und Speech to Text- und Text to Speech-Dienste hinzuzufügen.