Um auf Darmkrebs testen zu können, müssen sich die Patienten derzeit einer Koloskopie unterziehen. Dabei handelt es sich um einen invasiven Eingriff, der von Ärzten in einem Krankenhaus durchgeführt wird. Angesichts der steigenden Zahl an Darmkrebserkrankungen haben viele Krankenhäuser in Großbritannien Mühe, mit der wachsenden Nachfrage nach Koloskopien Schritt zu halten, und die Wartelisten werden immer länger. Beispielsweise warteten im Jahr 2023 40 % der Patienten des National Health Service (NHS) sechs Wochen oder länger auf eine Darmspiegelung4 – ein Trend, der sich weiter verschärfen könnte.

Bei den meisten Menschen, die für eine Darmspiegelung ins Krankenhaus kommen, wird kein Krebs diagnostiziert. Dies bedeutet, dass die Diagnostikabteilungen in Sekundärversorgungseinrichtungen ihre Ressourcen nicht optimal nutzen können, da sie einen erheblichen Teil von Patienten untersuchen, die möglicherweise gar keine Darmspiegelung benötigen.

Während Koloskopien traditionell die zuverlässigste Methode sind, um festzustellen, ob ein Patient an Darmkrebs erkrankt ist, bietet KI das Potenzial, die Krebsdiagnose schneller, kostengünstiger und weniger invasiv zu stellen. Informed Genomics –ein in Großbritannien ansässiger Genomik-Pionier – hat es sich zur Aufgabe gemacht, Innovationen in Wissenschaft und Technologie zu nutzen, um die Krebsdiagnostik zu verbessern.

Aufbauend auf der kürzlich erfolgten erfolgreichen Einführung eines genauen, nicht-invasiven Blasenkrebstests richtet Informed Genomics seine Aufmerksamkeit nun im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit CanSense auf die Verbesserung der Diagnose von Darmkrebs.

CanSense ist aus einem Forschungsprojekt der Swansea University hervorgegangen und hat die Leistungsfähigkeit von Spektroskopie und KI kombiniert, um einen schnellen, kostengünstigen und nicht-invasiven Bluttest für Darmkrebs zu entwickeln.

„Wir freuen uns sehr über das Potenzial, das die CanSense-Lösung bietet, um Ärzten dabei zu helfen, eine effizientere und qualitativ hochwertigere Versorgung zu gewährleisten“, erklärt Simon Davis, CEO von Informed Genomics. „Um die Lösung auf den Markt zu bringen und die behördliche Genehmigung zu erhalten, müssen wir sicherstellen, dass die zugrunde liegende Technologie zuverlässig, robust und transparent ist.“