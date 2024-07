In Indien leben etwa 840 Millionen Menschen in ländlichen Gebieten, die nur begrenzten oder gar keinen Zugang zur medizinischen Grundversorgung in ihrer unmittelbaren Umgebung haben. Bei fast 86 % aller medizinischen Untersuchungen in den ländlichen Regionen Indiens müssen die Patienten eine Strecke von mehr als 100 km auf sich nehmen, um einen Arzt aufzusuchen. Selbst die für die einfachste medizinische Versorgung erforderliche Infrastruktur bleibt hinter den von der Weltgesundheitsorganisation festgelegten Standards zurück.