Sobald SAP S/4HANA vollständig implementiert ist, kann I-D Foods seine Kerngeschäftsprozesse – wie Logistik, Finanzen, Verkauf und Kommissionierung – sehr detailliert und in Echtzeit untersuchen.

Der erste Schritt ist die Modernisierung und Beschleunigung des Bestellvorgangs über eine neue SAP Fiori-App, mit der Kunden sechsmal schneller bestellen können als bisher. Wenn neue Bestellungen eingehen, werden sie automatisch und in Echtzeit an die Lager von I-D Foods übermittelt.

In seinen Lagern plant I-D Foods, manuelle Prozesse zu ersetzen und SAP S/4HANA mit den vorhandenen Barcodes und Lesegeräten zu integrieren, da operative Verbesserungen hier die Abwicklungszeiten erheblich verbessern könnten. Auf der Grundlage des Echtzeit-Auftragsstatus plant I-D Foods, von der Kommissionierung am nächsten Tag auf die stündliche Kommissionierung umzustellen. Gleichzeitig wird die Datenanalyse den Teams helfen, die Platzierung der Artikel in den Lagerhäusern zu optimieren, je nachdem, wie oft sie kommissioniert werden müssen. Durch die Reduzierung der Wege will I-D Foods seinen Kommissionierern helfen, effizienter zu arbeiten. Es ist außerdem geplant, die Anzahl der Kommissionierungen pro Mitarbeiter von vier auf sechs zu erhöhen. In Kombination mit entsprechenden Verbesserungen bei Packlisten, Transportzuweisungen und Logistik, die alle auf datengestützten Erkenntnissen beruhen, will I-D Foods die Abwicklung von Bestellungen erheblich beschleunigen.

„Wir freuen uns auf eine Vielzahl von Vorteilen durch SAP S/4HANA“, kommentiert Michael Issenman. „Unsere alten ERP-Anwendungen konnten mit unseren wachsenden Anforderungen nicht mehr Schritt halten, während SAP S/4HANA uns eine Vielzahl von Tools an die Hand gibt, mit denen wir unsere Geschäftsprozesse rationalisieren und optimieren können. Letztendlich wird SAP S/4HANA uns dabei helfen, Kundenaufträge hocheffizient und weitgehend automatisiert zu bearbeiten und auszuführen.“

Michael Issenman fährt fort: „Neben der Prozessoptimierung erwarten wir von SAP S/4HANA eine drastische Verbesserung unserer Analysefähigkeiten. Im Moment verwenden wir für viele unserer Analysen Daten, die bereits ein oder zwei Wochen alt sind. Außerdem waren wir bisher nur begrenzt in der Lage, Dinge wie den Verkauf eines bestimmten Produkts vorherzusagen.“

„SAP S/4HANA wird uns Einblicke in Echtzeit gewähren, sodass wir künftig neue Trends besser erkennen und entsprechend darauf reagieren können, sobald sie sich entwickeln. Wenn zum Beispiel ungewöhnlich warmes Wetter eine höhere Nachfrage nach Kaltgetränken auslöst, werden wir besser gerüstet sein, um die gesteigerten Absatzmöglichkeiten zu nutzen.“

„Wir freuen uns darauf, einen besseren Einblick in unser Geschäft zu erhalten, indem wir beispielsweise die Nachfrage und Rentabilität pro Produkt im Laufe der Zeit viel detaillierter als bisher untersuchen. Durch die Optimierung unserer Bestände entsprechend der prognostizierten Nachfrage hoffen wir, die Lagerbestände zu reduzieren, die Lagerkosten zu senken und Platz in unseren Lagern zu sparen. Außerdem können wir die Umschlagzeiten beschleunigen, sodass die Waren weniger Zeit in unseren Lagern verbleiben, bevor sie kommissioniert und an die Kunden verschickt werden.“

Durch die Beschleunigung der Geschäftsprozesse mit SAP S/4HANA, das auf IBM Power Systems und IBM Storage ausgeführt wird, eröffnen sich für I-D Foods potenzielle neue Wachstumschancen.

Durch die schnelleren Durchlaufzeiten hat das Unternehmen beispielsweise die Möglichkeit, sein Angebot an verderblichen Lebensmitteln zu erweitern. Darüber hinaus wird I-D Foods sein Angebot für die großen Lebensmittelketten ausbauen, indem es eine Integration mit den SAP-Lösungen dieser Kunden anbietet, die eine automatische Übertragung von Bestellungen in Echtzeit ermöglicht.

Michael Issenman fasst zusammen: „SAP S/4HANA auf IBM Power Systems und IBM Storage ebnet uns den Weg für zukünftiges Wachstum und ermöglicht es uns, unser Unternehmen in jede beliebige Richtung neu auszurichten. Die Gewinnspannen in der Lebensmittel- und Getränkebranche sind bekanntermaßen gering. Aber wir sind zuversichtlich, dass die Lösungen von IBM und SAP uns einen echten Wettbewerbsvorteil verschaffen werden, indem sie uns helfen, einen besseren Service zu geringeren Kosten anzubieten.“