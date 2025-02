IBM Software Support und Site Reliability Engineering

Das IBM Software Support-Team kümmert sich um komplexe Technologieprobleme im gesamten Client-Stack. Die Produktivität dieses Teams ist entscheidend, um sicherzustellen, dass es seine Zeit den richtigen Themen widmet und so ein erstklassiges Kunden-Erfahrung bietet. Problemlösung kann sehr personalintensiv sein, aber in vielen Fällen, können Menschen durch KI unterstützt werden. Aus diesem Grund haben sie watsonx in den Prozess integriert, um die Produktivität zu steigern, die Problemumleitung zu optimieren und die Zeit bis zur Lösung zu verkürzen.

Die Auswirkungen auf den gesamten Support waren erheblich. Zunächst entwarfen und konzipierten sie KI-Lösungen, die einen großen Teil der Support-Workload abdecken und automatisiert werden konnten.

Die Automatisierung identifiziert Lösungen für Kundenfälle, die mit verschiedenen technischen IBM Assets bearbeitet werden können, einschließlich IBM Produktdokumentation und Technotes. Bei einer einzigen Kundeninteraktion werden generative Antworten identifiziert, die Informationen aus der IBM Dokumentation oder Technotes zur Lösung einer Frage oder eines Problems enthalten.

Die auf watsonx basierende KI unterstützt die Effizienz, indem sie Routineaufgaben automatisiert, die Diagnose rationalisiert und entscheidende Fälle priorisiert. Durch die Automatisierung von Antworten und Übersetzungen entlastete die auf IBM watsonx.ai aufgebaute KI die Ingenieure, die sich so um komplexe Probleme kümmern können. Darüber hinaus ermöglichte die Fähigkeit von Analyze SW Support, große Datensätze zu analysieren und Muster zu erkennen, eine schnellere Problemlösung.

Auf diese Weise können sich Support-Techniker mit chirurgischer Präzision auf ihre spezialisierten Aufgaben konzentrieren und in dem, was sie am besten können, hervorragende Leistungen erbringen. Sie haben mehrere Fälle identifiziert, in denen KI die Effizienz verbessert, um die Support-Prozesse zu optimieren, die Reaktionszeiten zu verkürzen und unseren Kunden einen hervorragenden Service zu bieten.