IBM Software Development Organization

IBM Concert® basiert auf der IBM watsonx®-Technologie und ist eine Lösung zur Optimierung des Anwendungsmanagements und -betriebs. Das für dieses Angebot verantwortliche Entwicklungsteam stand unter dem Druck, das Produkt zur allgemeinen Verfügbarkeit (General Availability, GA) zu bringen und gleichzeitig die strengen Anforderungen von IBM zur Minderung von Sicherheitsrisiken im Produktcode zu erfüllen.

Produktentwicklungsteams auf der ganzen Welt kennen diese Herausforderung: Parallel zur Entwicklung scannen Sicherheitsbewertungstools den Code und generieren Listen mit Hunderten oder Tausenden von häufigen Schwachstellen und Risiken (Common Vulnerabilities and Exposures, CVEs). Die meisten CVEs sind nicht kritisch, aber das Durchsuchen der Listen und die Priorisierung von Sanierungsmaßnahmen kann die Entwicklung erheblich verlangsamen. Wenn kritische Probleme erst spät im Entwicklungszyklus entdeckt werden, kann viel Zeit in die Neuerstellung und erneute Tests fließen. Daher sind die Produktreife – und letztendlich der Umsatz – an ein ordnungsgemäßes CVE-Management gebunden.

Zum Glück für das Concert-Entwicklerteam lag eine innovative Lösung direkt vor ihnen. Einer der Kernanwendungsfälle, die von Concert unterstützt werden, ist die Rationalisierung des CVE-Managements. So wurden die Entwickler des Produkts zu einigen der ersten zufriedenen Kunden.