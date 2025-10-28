Stellen Sie sich einen riesigen Ozean von Daten vor, der voller potenzieller Erkenntnisse steckt, jedoch aufgrund seiner Unordnung nicht vollständig genutzt wird. Die IBM CIO Organization stand vor einer ähnlichen Herausforderung. Das Unternehmen speicherte riesige Mengen an operativen IT-Daten in Bezug auf Anwendungen, Geräte, Netzwerke, Infrastruktur und Tools. Diese Daten waren über unterschiedliche Datenquellen verteilt, darunter sieben verschiedene Data Lakes, die auf verschiedenen Technologien basierten.

Diese Fragmentierung verursachte mehrere Probleme. Erstens konnte das CIO-Team nicht auf große Datenmengen zugreifen, was seine Fähigkeit beeinträchtigte, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und strategische Entscheidungen zu treffen. Zweitens waren Governance, Zugriffskontrollen und Prozesse über die verschiedenen Repositorys hinweg uneinheitlich, was die Datensicherheit beeinträchtigte. Schließlich beeinträchtigte die weit verbreitete Duplizierung von Daten und ETL-Prozessen (Extract, Transform, Load) nicht nur die Datenqualität, sondern erhöhte auch die Betriebskosten, verbrauchte Ressourcen und hemmte Innovationen.

Das Team erkannte die dringende Notwendigkeit einer grundlegenden Änderung seiner Datenverwaltung. Es stellte sich eine zentralisierte, einheitliche Datenplattform vor, die darauf ausgelegt war, bestehende Datensilos aufzubrechen, eine robuste Data Governance zu etablieren und den Benutzern Self-Service-Funktionen zur Verfügung zu stellen. Diese Plattform würde Daten demokratisieren, sie zugänglicher machen und ihre Kombination für Analysen vereinfachen, was letztlich zu Kosteneinsparungen, Effizienzsteigerungen und einer höheren Wettbewerbsfähigkeit führen würde.