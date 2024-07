Die IBM API Economy Plattform ist ein Rund-um-die-Uhr-Service und ihre ständige Verfügbarkeit in allen Situationen hat höchste Priorität. Anfang 2023 wechselte das Unternehmen von seinem früheren On-Prem-Hosting-Modell zum IBM API Connect Reserved Instance on IBM Cloud®-Ansatz, wodurch das Team die Kosten erheblich senken konnte.

„Die reservierte Instanz befindet sich in einer einzigen Region in drei Verfügbarkeitszonen – drei physischen Rechenzentren“, erklärt Frohling. „Wir könnten ein ganzes Gebäude verlieren und es würde weiterhin funktionieren, weil die anderen Gebäude immer noch ihre eigene Netzwerkverbindung, Stromversorgung oder eine API Connect-Instanz hätten. Wir haben maßgeblichen Einfluss auf die reservierte Instanz und deren Funktionsweise genommen. Wir sind der größte Nutzer von API Connect Reserved Instance in der IBM Cloud. Sie haben gut mit uns zusammengearbeitet, um ihren Service weiterzuentwickeln, um resilienter und redundanter zu sein, basierend auf den Erfahrungen, die wir mit Kyndryl gemacht haben.“

Die CIO-Organisation von IBM stellte fest, dass die Gesamtkosten für eine zentralisierte Unternehmenslösung im Vergleich zu einer individuellen projektbasierten API-Verwaltungslösung um 50 % gesenkt werden konnten, indem die Kosten für die einzelnen Projekte in einem zentralen Pool konsolidiert wurden, der einen gemeinsamen Service unterstützt. Mithilfe des zentralen API-Verwaltungssystems können Verbraucher APIs in einem zentralen API-Katalog suchen, finden und abonnieren. Anbieter können APIs mit Versions- und Lebenszyklusmanagement erstellen, testen und veröffentlichen – alles auf einer hochverfügbaren Plattform mit Rund-um-die-Uhr-Support. Das zentralisierte API-Connect-Verwaltungssystem geht Hand in Hand mit dem Produktivitätsziel von IBM, indem es einen Standarddienst nutzt und den Aufwand für den Support reduziert.

„Wir haben außerdem festgestellt, dass wir unsere Lösungen um über 50 % schneller bereitstellen können. Dank unseres zentralisierten internen Katalogs mit 800 APIs können Entwickler schnell darauf zugreifen, prüfen, was verfügbar ist und die APIs nutzen, anstatt zu versuchen, APIs manuell zu entdecken“, sagt Frohling. „Es ist viel schneller, eine Lösung mit bestehenden APIs zusammenzustellen, als zu versuchen, sie selbst zu entwickeln. Heute verarbeiten wir über unsere APIs als Teil unseres Q2C [Quote to Cash]-Prozesses jährlich 14 Milliarden USD an IBM-Umsätzen.“

Frohling fügt hinzu: „Es gibt immer ein Zögern, wenn es darum geht, einen gemeinsamen Dienst zu nutzen, anstatt die Dinge selbst zu tun. Wir haben beträchtliche Fortschritte gemacht, vor allem bei CIO, aber wir müssen den Leitfaden weiter verbessern und es den Entwicklern leicht machen, diesen gemeinsamen Dienst zu nutzen, um einen Mehrwert auf Unternehmensebene zu erzielen. Die Wiederverwendung von APIs hat auf Projektebene andere Auswirkungen. Wenn jedes Team seine eigene Lösung unterstützt, geht es nicht nur um die Kapitalkosten, sondern um die gesamten Arbeitskosten. Unsere Alternative besteht darin, die mit 300 Projekten verbundenen Arbeitskosten zu reinvestieren und eine gemeinsame Lösung zu verwenden, die auf Unternehmensebene leicht zu erkennen ist, aber auf Projektebene nicht immer offensichtlich ist. Der Wert wird auf Unternehmensebene ermittelt.“