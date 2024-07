Um die Beschaffungseffizienz zu steigern und die Einkaufsverwaltung zu stärken, entschied sich Iberdrola dafür, sein lokales SRM-System außer Betrieb zu setzen und auf vollständig cloudbasierte SAP® Ariba® -Lösungen umzusteigen.

SAP Ariba, bei Iberdrola intern als „IBuy” bezeichnet, wird die Einkaufsteams des Unternehmens mit einer umfassenden Palette von Beschaffungs- und Lieferkettenmanagementlösungen ausstatten, die in einer SAP-Cloud-Umgebung gehostet werden.

Imanol Barquin, verantwortlich für digitale Transformation und Prozesse in der Beschaffung und Projektleiter der SAP-Ariba-Implementierung bei Iberdrola, sagt: „Wir haben eine Vielzahl von SRM-Lösungen in Betracht gezogen und SAP Ariba war aufgrund seiner Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit in einer eigenen Liga. Auch die Tatsache, dass wir SAP Ariba problemlos in unsere bestehende SAP-ERP-Lösung integrieren konnten, war ein großes Plus, da es uns die Integration der Beschaffung in Kerngeschäftsprozesse wie Kapazitäts- und Ressourcenplanung, Finanzen und mehr erheblich erleichtern würde.“

Zumárraga fügt hinzu: „Mit SAP Ariba konnten wir die anspruchsvollen Funktionen unserer bestehenden On-Premise-Lösung beibehalten und gleichzeitig die Möglichkeit erhalten, neue Features und Funktionen hinzuzufügen. Besonders beeindruckt waren wir von der Tatsache, dass SAP Ariba uns dabei helfen würde, geführte Einkaufsprotokolle und ein verbessertes Berichtswesen zu entwickeln und gleichzeitig API-Verbindungen mit Tools von Drittanbietern zu unterstützen, z. B. mit unserer Lösung zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Lieferanten.

„Das SAP-Team hat sich die Mühe gemacht, sicherzustellen, dass wir die Integrationen von Drittanbietern in SAP Ariba optimal nutzen können. Das SAP-Team hat uns zum Beispiel geholfen, eine Lösung zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Lieferanten in SAP Ariba zu integrieren, und uns bei der Konfiguration der Lösung für unsere speziellen Anforderungen unterstützt.

Um Best Practices bei der Implementierung von SAP Ariba sicherzustellen, hat Iberdrola die Unterstützung von IBM Consulting™ in Anspruch genommen. Unter Verwendung von Vorlagen, die IBM aus erfolgreichen SAP Ariba-Implementierungen in anderen globalen Unternehmen erstellt hatte, entwarf das gemeinsame Team einen Prototyp der neuen SAP Ariba-Umgebung von Iberdrola und konfigurierte die Lösung Schritt für Schritt nach einer sorgfältig geplanten Wasserfall-Methodik.

„Als einer der langfristigen strategischen Partner von SAP wussten wir, dass IBM über das Fachwissen und die Erfahrung verfügt, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass wir den Wechsel zu SAP Ariba schnell und effektiv abschließen können“, sagt Barquin. „Mit seinem umfangreichen Portfolio erfolgreicher SAP Ariba-Implementierungen und seinem ernsthaften Interesse, Iberdrola bei der Transformation seiner Beschaffungsabläufe zu unterstützen, unterschied sich IBM von allen anderen Dienstleistern, mit denen wir eine Zusammenarbeit in Betracht gezogen hatten.“

Er fährt fort: „IBM hat uns das wettbewerbsfähigste Angebot unterbreitet, und ihr Team hat uns hervorragend erklärt, wie wir unsere Migration zu SAP Ariba optimieren und die Komplexität des Wechsels von einer lokalen Lösung zu einer Cloud-basierten Plattform bewältigen können. IBM hat uns bei jedem Schritt unterstützt, und es hat uns gefreut, dass sich die leitenden Mitglieder des IBM-Teams voll und ganz dafür eingesetzt haben, dass dieses Projekt reibungslos und erfolgreich verläuft.”

Nach der Entwicklung und dem Testen einer Prototypversion von SAP Ariba und der Anpassung der für die Implementierung verwendeten Vorlagen an die Bedürfnisse von Iberdrola unterstützte IBM das Unternehmen bei der Implementierung des SAP Ariba Source-to-Contract-Moduls, das den Beschaffungsteams eine vollständig digitalisierte und automatisierte Lösung zur Erstellung, Verwaltung und Ausführung neuer und bestehender Verträge bietet. Im Anschluss daran konfigurierte IBM SAP Ariba Procure-to-Order, um Guided Buying innerhalb der Einkaufsteams von Iberdrola und im gesamten Unternehmen zu unterstützen.

„Dank der hervorragenden Unterstützung von IBM konnten wir unsere alte SRM-Lösung, die 20 Jahre lang intern entwickelt worden war, in weniger als einem Jahr erfolgreich auf SAP Ariba migrieren“, erklärt Zumárraga.