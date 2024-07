The Hub Power Company Limited

Heute sind die Geschäftsprozesse und das Sicherheitsmanagement von Hubco effizienter und rationeller. „Für Hubco hängen viele der Vorteile von Maximo Oil and Gas mit Sicherheit und Systemintegration zusammen, was wir uns vorgenommen haben“, fügt Herr Ladak hinzu.

In der Vergangenheit wurde der MOC-Prozess beispielsweise manuell verwaltet und erforderte Informationen von mehreren, getrennten IT-Systemen. Infolgedessen können Genehmigungen bis zu sechs Monate oder bis zu einem Jahr oder länger dauern. Jetzt dauert der Prozess nur noch ein paar Monate bzw. bis zu 60 % schneller, weil das MOC-Modul in der Maximo Oil and Gas Software in die Arbeitsauftrags- und Sicherheitssysteme integriert ist.

Die Risikobewertungsanwendung der Software half Hubco auch, das Sicherheitsmanagement für Arbeitsaufträge zu verbessern. Darüber hinaus verbesserte Hubco die Überwachung sicherheitsrelevanter Aktionen und Aufgaben und reduzierte so die Anzahl der untersuchten oder noch ausstehenden Vorfälle um 20 %.

Auch die Rechnungsstellung geht schneller. Nach der Integration des Oracle-Finanzsystems mit dem Add-on Maximo ERP Integration konnte Hubco die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Rechnungen um 50 % von 50-60 Tagen auf 30-35 Tage verkürzen, was zu einem schnelleren Cashflow aus dem Betrieb führte. Zu den weiteren Vorteilen gehören eine schnellere Überprüfung der Aufzeichnungen über präventive Wartungsarbeiten, eine bessere Überwachung vorübergehender Änderungen und ein verbessertes Compliance-Management mit Zeitplänen für Sicherheitswanderungen.

„Im Vergleich zu anderen Lösungen sind die Module in Maximo viel besser, es gibt mehr Funktionalität“, fügt Herr Aftab hinzu. „Es ist auch kostengünstiger.

In Zukunft wird Hubco die Maximo Oil and Gas-Software in seinen neuen Anlagen einsetzen und sie auf neue IT-Initiativen anwenden. „Maximo gibt unseren Management-, Technik- und Betriebsteams das Vertrauen, IoT in unseren neuen Werken anzuwenden“, schließt Herr Aftab. „Es ist ein sehr kritisches System in einem Betrieb, insbesondere in unserer Branche.“