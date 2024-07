Der Umgang mit manuellen Geschäftsprozessen und einem Mangel an zeitnahem Informationsaustausch zwischen Anwendungen kann für ein so komplexes und weitverzweigtes Unternehmen eine Herausforderung darstellen. Hier konnte IBM Cloud Pak for Integration-Lösung helfen.

In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen, wie auch der gesamte Versorgungssektor, durch das Aufkommen erneuerbarer Ressourcen und intelligenter Technologien grundlegend verändert. Diese Veränderungen haben viele Herausforderungen in Bezug auf Betriebskosten und Effizienz, Mitarbeitererfahrung und Kundenerwartungen mit sich gebracht.

„Es gibt viele manuelle Geschäftsprozesse, die wir automatisieren müssen, und wir wollen Entscheidungen auf der Grundlage von Daten treffen – nicht nur, um zu sehen, was passiert ist, sondern auch, warum es passiert ist oder was in Zukunft passieren könnte“, sagt Suresh Parimi, Manager of Digital and Data Solutions bei Horizon Power.

Daher begann das Unternehmen im Jahr 2018 mit der Überprüfung seiner gesamten Unternehmensarchitektur. Im Rahmen dieser Überprüfung gab es zwei Bereiche, die technologische Lücken aufwiesen: Integration und Datenverwaltung.

„Integration steigert die Effizienz von Geschäftsprozessen sowie das Multichannel-Kundenerlebnis“, sagt Parimi. „Und Daten müssen zwischen Anwendungen verschoben werden, um Kunden und Mitarbeitern zeitnahe Informationen bereitzustellen.“ Um diese beiden Schlüsselbereiche zu optimieren, suchte Horizon Power nach einer neuen IT-Plattform, die die Anforderungen an Datenverwaltung und -integration erfüllen konnte.