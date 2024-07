Einer der Hauptvorteile des Hostings des ERP-Systems in der IBM Cloud ist für Grupo Lucas, dass die Benutzer von überall aus darauf zugreifen können. So haben die Angestellten die Flexibilität, von zu Hause oder von unterwegs zu arbeiten. Diese Eigenschaft hat sich während COVID-19 als besonders hilfreich erwiesen – aus der Arbeitsperspektive verlief der Übergang nahtlos.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Lösung mit den Anforderungen des Unternehmens Schritt halten kann. Der Markt für landwirtschaftliche Erzeugnisse ist variabel und unterliegt Schwankungen, die auf unvorhersehbaren Faktoren wie Wetter, Marktnachfrage und Energiepreisen beruhen. Mit der IBM Cloud kann das Unternehmen so viel Service und Speicherkapazität nutzen, wie es braucht –und zahlt nur für das, was es tatsächlich nutzt.

Diese Flexibilität hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Nutzung der ERP-Lösung von Grupo Lucas mit dem Wachstum des Unternehmens einherging. Und dieses Wachstum ist unbestritten: Im Jahr 2012 erwirtschaftete es einen Umsatz von etwa 25 Millionen Euro. Bis 2020 wird diese Zahl auf schätzungsweise 100 Millionen Euro anwachsen.

Die cloudbasierte Lösung befreit Grupo Lucas auch von den Kosten und dem Aufwand für die Wartung seiner ERP-IT-Infrastruktur. So kann sich das Unternehmen auf das konzentrieren, was es am besten kann – den Anbau, die Ernte und den Verkauf von Obst und Gemüse. Zudem kann das Unternehmen zu Zwecken der Daten- und Marketinganalyse viel einfacher auf seine in der Cloud gespeicherten Daten zugreifen.

Heute wächst und gedeiht Grupo Lucas, während Aserti seinen Kundenstamm weiter ausbaut. Bei all dem haben beide Unternehmen einen enormen Mehrwert in der IBM Cloud-Plattform gefunden. „Dank der Flexibilität, die die IBM Cloud bietet, konnten wir uns an die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen, von überall aus arbeiten und Probleme schnell lösen“, fasst Juan Francisco Bermudez, IT-Manager bei Grupo Lucas, zusammen.