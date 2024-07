Global Payment Services (GPS)

GPS, einer der größten Drittanbieter-Zahlungsabwickler im Nahen Osten, hatte aufgrund seines Erfolgs mit einigen Komplikationen zu kämpfen. In den letzten Jahren verzeichnete das Unternehmen ein explosionsartiges Wachstum seiner Finanztransaktionen, und seine aktuelle Hardware hatte Mühe, Schritt zu halten.

„Im Jahr 2016“, erinnert sich Ali Arab, General Manager und Mitbegründer von GPS, „haben wir 40 Millionen Zahlungstransaktionen abgewickelt.“ Im Jahr 2017 haben wir 80 Millionen ausgeführt. Das ist eine Menge Wachstum, mit dem man Schritt halten muss. Und wir gehen davon aus, dass sich diese Zahlen auch in diesem Jahr verdoppeln werden.“

Gleichzeitig stellte sich das Unternehmen auf verschiedene Störfaktoren in der Branche ein – wie Fintechs und Kryptowährungen –, von denen viele den Druck auf die IT-Ressourcen und die Fähigkeit des Unternehmens, sich an diese Herausforderungen anzupassen, erhöhten. Als Reaktion darauf wollte GPS sein unternehmenseigenes Rechenzentrum mit leistungsfähigerer Hardware auffrischen. Diese Server müssten jedoch in der Lage sein, mehr als nur das aktuelle Wachstum zu bewältigen.

„Wir haben uns traditionell auf die Betreuung von Kunden in Bahrain und der umliegenden Region konzentriert“, erklärt Arab. „Aber unsere neue Vision besteht darin, in weitere Länder zu expandieren und neue Dienstleistungen zu schaffen, um mehr Kunden zu erreichen.“