Die Nichtregierungsorganisation entschied sich für die Lösung IBM® Security Randori Recon, weil diese Lösung externe Angriffsflächen kontinuierlich aufspüren und überwachen und das Sicherheitsteam über wichtige Änderungen informieren kann. Mit den Erkenntnissen aus der Perspektive eines Angreifers kann sich das Team auf die Beseitigung der größten Risiken konzentrieren und hat durch die bessere Kontrolle der wachsenden globalen Präsenz der Organisation ein ruhiges Gewissen.

„Nachdem ich IBM Security Randori Recon ausprobiert habe, würde ich sagen, dass seine Erkennungsmechanismen für externe Assets allen anderen Scans, die wir je von einem Drittanbieter gesehen haben, weit überlegen sind“, sagt der Global Head of IT Security bei der Nichtregierungsorganisation. „Die Lösung lässt nichts aus – passives DNS, PTR-Einträge, TLS-Zertifikatsdetails – sie durchsucht alles. Sie würden überrascht sein, was Sie in der Public Cloud so alles finden.“