GlassHouse Systems unterstützt einen Einzelhändler mit IBM Power Virtual Server bei der Optimierung der Bereitstellung und der Senkung der Kosten
Es ist keine Überraschung, dass Technologie den modernen Einzelhandel vorantreibt. Doch wenn die Systeme hinterherhinken, leidet auch das Geschäft. Um in dieser digitalen Geschäftswelt den Überblick zu behalten, müssen Unternehmen schnell auf mögliche Engpässe reagieren.
Ein führender Autoteilehändler mit Hunderten von Standorten in den USA baute eine maßgeschneiderte Infrastruktur für die Point-of-Sale- und Lagerverwaltung auf, um die Abläufe auf Filialebene zu unterstützen. Anfangs waren diese Systeme zwar zuverlässig und auf die Bedürfnisse des Einzelhändlers zugeschnitten, doch der Bereitstellungsprozess war langsam und ressourcenintensiv und dauerte oft mehrere Wochen oder sogar Monate, bis ein einziges neues Geschäft in das System gespeichert wurde. Diese Verzögerung führte zu einer Blockade, die die Betriebskosten in die Höhe trieb und die ambitionierten Expansionsziele des Unternehmens bedrohte.
Der Autoteilehändler benötigte eine Möglichkeit, seine Infrastruktur zu zentralisieren, die Bereitstellung zu optimieren und den mit der Skalierung verbundenen Zeit- und Kostenaufwand zu reduzieren. Zugleich musste das Unternehmen den zuverlässigen Schutz sowohl der Filial- als auch der Unternehmensdaten gewährleisten.
Diese Herausforderungen veranlassten das Unternehmen, Modernisierungsstrategien zu erkunden, was die Suche nach einem vertrauenswürdigen Partner erforderlich machte, der ihnen helfen sollte, schneller, intelligenter und sicherer zu wachsen.
bei den Infrastrukturkosten
zur Unterstützung des Einzelhandels und zur Reduzierung der Latenz
im Vergleich zu Wochen oder Tagen
Um Verzögerungen bei der Bereitstellung und steigende Kosten zu überwinden, ging der Einzelhändler eine Partnerschaft mit GlassHouse Systems ein, einem vertrauenswürdigen IBM Platinum Business Partner, der sich auf hybride Cloud- und Cybersicherheitslösungen spezialisiert hat. Alex Talmor, President von GlassHouse Systems, kommentiert: „Unser Kunde benötigte eine stabile, skalierbare und flexible Plattform, um ein schnelles landesweites Wachstum mit Zuversicht zu unterstützen. Als weltweit führender Anbieter von IBM Power Virtual Server-Diensten helfen wir Unternehmen, ihre Umgebungen in die Cloud zu erweitern und die erhöhte Agilität zu nutzen. Die Funktionen von IBM Power Virtual Server in Kombination mit der Expertise von GlassHouse Systems ermöglichen es Unternehmen, sich wieder auf ihre eigenen Dienstleistungen und Wachstumsinitiativen zu konzentrieren.“
Der IBM Business Partner migrierte die bisherigen Systeme des Händlers von der On-Prem-Infrastruktur auf den IBM Power Virtual Server in der IBM Cloud. Die Lösung wurde in zwei Regionen – Washington, DC und Dallas – bereitgestellt, mit Replikation für Backup und Notfallwiederherstellung. Durch den Wechsel in die Hybrid-Cloud konnte der Einzelhändler seine Infrastruktur zentralisieren, die Skalierbarkeit verbessern und die Latenzzeit verringern. IBM Power Virtual Server bot zudem die Flexibilität und Leistung, die nötig waren, um das Onboarding von Filialen zu beschleunigen.
„Bei GlassHouse Systems haben wir uns in 30 Jahren als IBM Platinum Business Partner durch die Bereitstellung von umfassenden Lösungen für Hybrid Cloud und Cybersicherheit einen guten Ruf aufgebaut. Unsere umfassende Expertise in IBM-Technologien ermöglicht es uns, Risiken zu reduzieren und die Time-to-Value für unsere Kunden zu beschleunigen“, sagte Talmor. Die gemeinsame Umsetzung ging nicht nur auf die aktuellen Herausforderungen des Einzelhändlers ein, sondern legte auch den Grundstein für zukünftiges Wachstum
Nach der Migration zu IBM Power Virtual Server konnte der Autoteilehändler seine landesweite Präsenz erheblich ausbauen. Die Onboarding-Zeit für jede neue Filiale sank von Wochen oder Monaten auf Minuten, was eine schnelle Bereitstellung in allen Regionen ermöglichte. Darüber hinaus senkte der Händler die Infrastrukturkosten um mehr als 40 % und verbesserte gleichzeitig die Datenresilienz und die Funktionen zu Notfallwiederherstellung. Diese operativen Vorteile versetzten ihn in die Lage, auf dem Markt für Autoteile effektiver zu konkurrieren.
„Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns darauf, Kunden bei der Erweiterung ihrer IBM Cloud-Nutzung zu unterstützen, indem wir zusätzliche Workloads integrieren, die Sicherheit verbessern und die Datenresilienz gewährleisten“, fährt Talmor fort. „Wir freuen uns darauf, mit der Integration von IBM Power Systems noch mehr Kunden dabei zu helfen, die Kosten zu senken und die Verfügbarkeit ihrer kritischen Anwendungen zu erhöhen.“
Mit GlassHouse Systems und IBM als kontinuierlichen Technologiepartnern ist der Einzelhändler gut gerüstet, um seine Infrastruktur weiter zu transformieren und seinen Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten.
GlassHouse Systems (GHS)wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nordamerika. Das Unternehmen entwirft, stellt bereit, verwaltet und sichert IT-Infrastrukturen für Unternehmen sowohl lokal als auch in der Cloud. GHS ist ein IBM Platinum Business Partner und betreut Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor in verschiedenen Branchen, darunter Finanzen, Dienstprogramme, Bildung und Fertigung.
Entdecken Sie, wie IBM Power Virtual Server Ihre Geschäftsabläufe transformieren kann.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, das IBM-Logo, IBM Cloud und Power sind Marken der IBM Corp., die in vielen Gerichtsbarkeiten weltweit registriert sind.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.