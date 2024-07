Als der Instana-Partner Kloia (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), ein Anbieter von Cloud-, DevOps- und Microservices-Lösungen, GittiGidiyor bei der Auditierung seiner Kubernetes-Cluster im Jahr 2019 unterstützte, erkannte er die Möglichkeit für GittiGidiyor, die Überwachungstransparenz mit Instana zu erhöhen.

Kloia half GittiGidiyor bei der Evaluierung seiner Anwendungsleistungsanforderungen und der Definition von Leistungsüberwachungsanforderungen. Kloia arbeitet weiterhin mit GittiGidiyor zusammen, um Probleme zu beheben und die Instana-Überwachung auf Node.js-Anwendungen auszuweiten.

Als GittiGidiyor Instana testete, war das Team beeindruckt, dass eine einzige Installation fast sofort wertvolle Erkenntnisse brachte. „Wir haben es einmal installiert und es hat unsere Anwendungen automatisch erkannt“, erklärt Oguz Yarimtepe, Site Reliability Engineer (SRE) Team Lead bei GittiGidiyor. „Bei anderen Tools dauert es länger und man muss die Docker-Dateien ändern. Jetzt brauchen wir das nicht mehr zu tun“.

Nach der Installation von Instana konnte GittiGidiyor auch schnell eine bessere Übersicht über die Abhängigkeiten zwischen den Microservices gewinnen. Mehmet Gökhan Akgül, Software Development Team Lead, meint dazu: „Es ermöglicht uns, die gesamte Struktur unseres Systems zu entdecken und macht unsere Abhängigkeiten beobachtbar.“

Yarimtepe fügt hinzu: „Wir haben einen Überblick über unsere Infrastruktur und können sehen, was womit spricht.“ Ich kann sehen, welche Cluster ich habe, welche Ressourcennutzung, wie viele PIDs, welche Art von Bereitstellung, Namensräume usw. Ich kann einfach auf den Bildschirm schauen und sie sehr schnell sehen.“

Als GittiGidiyor ein sekundäres Rechenzentrum als Disaster Recovery-Standort entwickelte, musste das SRE-Team die Abhängigkeiten der zweiten Infrastruktur ermitteln, um zu verstehen, wie sich die Anforderungen beim Wechsel von Apps von einem Standort zum anderen ändern würden. Yarimtepe erklärt: „Wir müssen in der Lage sein, einen Back-End-Cluster, einen Front-End-Cluster, einen PCI-Cluster und so weiter an beiden Standorten zu betreiben.“ Mit Instana war es ganz einfach. „Ich kann es einfach sehen“, sagt Yarimtepe. „Anstatt einen TCP-Dump auszuführen oder in einem Git-Report nach Konfigurationen zu suchen, habe ich die Möglichkeit, genau zu verstehen, was aus Sicht der Anwendung vor sich geht.“

Für seine entscheidenste Anwendung, das Zahlungssystem, schätzt GittiGidiyor die Möglichkeit, Probleme sofort zu finden, um keine Gelegenheit zum Abschluss eines Geschäfts zu verpassen. Instana bietet Smart Alerts, mit denen Benutzer benutzerdefinierte Schwellenwerte erstellen oder KPIs für verschiedene Dienste festlegen können, um proaktiv auf Sachverhalte aufmerksam zu machen, bevor sie zu einem Problem werden.