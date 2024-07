Als Reaktion auf die durch die Pandemie ausgelösten Veränderungen sah sich das Ministerium für Bildung und Wissenschaft in Georgien mit der dringenden Notwendigkeit konfrontiert, sein Bildungsmanagement-Informationssystem (Education Management Information System, EMIS) zu aktualisieren. Innerhalb kürzester Zeit musste die Organisation ihre Legacy-Systeme an die neue Realität des Fernunterrichts anpassen. Das Unternehmen wandte sich an einen bevorzugten IT-Partner, um eine Lösung zu finden.

Merab Gogolauri, Direktor für Softwareentwicklung und Cloud-Infrastruktur beim IBM Business Partner Orient Logic, erklärt: „EMIS verfügte über ein Kernsystem mit mehreren Azure-Anwendungen, die in eine eSchool-App integriert waren, die eine elektronische Zeitschrift als LMS-Anwendung (Learning Management System) enthielt. Die bestehenden Systeme, die vor 2020 existierten, waren monolithisch und eng gekoppelt. Die Datenintegration zwischen den Systemen erfolgte jede Nacht über Datenbanksynchronisationsverfahren, und alle Systeme mussten gestoppt werden, bis die Synchronisationsverfahren abgeschlossen waren. Regelmäßig, mindestens ein- oder zweimal im Monat, trat ein Synchronisierungsfehler auf, und das IT-Team musste über Nacht daran arbeiten, ihn zu beheben, um Systemausfälle oder Datenkorruption zu verhindern.“

Schon vor der Einführung des Fernunterrichts hatte das System Schwierigkeiten, Spitzenlasten zu bewältigen. Georgien hat ein stark zentralisiertes Bildungssystem, in dem alle öffentlichen Schulen dem Bildungsministerium unterstellt sind. Die für Aufgaben, Noten, Zeitpläne usw. verwendete Software hatte 600.000 Benutzer, wobei an jedem Tag etwa 15.000 bis 20.000 Benutzer gleichzeitig angemeldet waren.