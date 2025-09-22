Georgia Tech arbeitet mit Avid Solutions und IBM zusammen, um das Asset Management, die Energieverteilung und die Koordination der Arbeitskräfte von Stonecrest zu revolutionieren
Das Georgia Institute of Technology, eine führende Forschungsuniversität, arbeitet mit den bundesstaatlichen und lokalen Behörden Georgias zusammen, um dringende soziale Herausforderungen anzugehen. In Stonecrest, Georgia – einem Pilotprojekt für die kommunale Forschungsinitiative der Universität – befasst sich Georgia Tech mit den miteinander verflochtenen Krisen der Nahrungsmittel- und Energieunsicherheit. Diese Initiative baut auf früheren Forschungsarbeiten und Pilotprojekten auf, die im Rahmen der Georgia Smart Communities Challenge 2022 durchgeführt wurden und den Grundstein für skalierbare intelligente Infrastrukturlösungen legten.
Herkömmliche Infrastruktursysteme erwiesen sich als unzureichend, um eine vorausschauende Wartung, eine intelligente Energieverteilung und eine skalierbare Schaffung von Arbeitsplätzen zu ermöglichen - entscheidende Komponenten für den Aufbau widerstandsfähiger Kommunen. Georgia Tech erkannte die Notwendigkeit eines intelligenteren, stärker integrierten Ansatzes. Das Ziel war die Implementierung eines Systems, welches das Asset Management, die Umweltüberwachung und die Koordination der Arbeitskräfte vereinheitlichen sollte und gleichzeitig über mehrere Bezirke hinweg skalierbar und in anderen Regionen der USA replizierbar sein sollte.
Die Herausforderung war zweigeteilt: Optimierung der vorausschauenden Wartung und der Energieverteilung, um die Nahrungsmittel- und Energieknappheit direkt zu bekämpfen, und Entwicklung eines skalierbaren, replizierbaren Modells, das in verschiedenen Regionen des Landes eingesetzt werden könnte. Veraltete Systeme und manuelle Prozesse führten zu Ineffizienzen, erhöhten das Fehlerrisiko und stellten eine große Belastung für die Mitarbeiter dar. Diese Einschränkungen führten zu langsameren Reaktionszeiten, geringerer Mitarbeiterzufriedenheit und einer eingeschränkten Fähigkeit, der Gemeinde effektiv zu helfen.
der ungeplanten Ausfallzeiten von Anlagen in drei Bezirken mit IBM Maximo Application Suite
der manuellen Reaktionszeiten im Außendienst durch intelligente Workflows mit watsonx Orchestrate
der Spitzenlastkosten durch Energieüberwachung
der Wasserverschwendung in der Landwirtschaft durch Automatisierung
der Bereitstellungsgeschwindigkeit im Vergleich zu früheren Projekten
Um die Vision der Georgia Tech von einer widerstandsfähigen, intelligenten Infrastruktur zum Leben zu erwecken, leitete Avid Solutions Intl, ein IBM Business Partner, das Projekt, wobei ZNAPZ die Lizenzierung der IBM® Maximo Application Suite unterstützte. Die Initiative konzentrierte sich auf den Einsatz der IBM Maximo Application Suite Asset-Management-Lösung und der IBM® watsonx Orchestrate Automatisierungslösung, die aufgrund ihrer Skalierbarkeit, Interoperabilität und der Fähigkeit zur Unterstützung der öffentlich-privaten Integration ausgewählt wurden.
Die Implementierung erfolgte in sorgfältig aufeinander abgestimmten Schritten – von der Vorbereitung des Standorts und der Abstimmung mit den Interessengruppen über die Systemintegration und den Einsatz von Sensoren und Drohnen bis hin zur Validierung in vollem Umfang. Während des gesamten Prozesses war Avid Solutions federführend bei der Bereitstellung der IBM Technologien und sorgte für eine nahtlose Integration in die bestehenden Systeme der Georgia Tech und die Ausrichtung auf die Ziele der Gemeinschaft.
Die Transformation umfasste drei zentrale Komponenten:
Herausforderungen wie Datensilos wurden durch die Koordination von Georgia Tech mit den Stakeholdern angegangen, während die Einschränkungen bei den Arbeitskräften durch Partnerschaften, die lokale grüne Arbeitsplätze schufen, abgefedert wurden. Das auf watsonx Orchestrate und Maximo aufbauende System verfügt über eine modulare, API-gestützte Architektur, die sich an IBM Protokollen orientiert und die Anpassung an andere Regionen durch Modifizierung von Energiemodellen, Anbaudatenbanken und regulatorischen Ebenen ermöglicht.
Der Einsatz von Maximo und watsonx Orchestrate erzielte eine messbare, gemeindeübergreifende Wirkung für die Initiative von Georgia Tech in Stonecrest.
Durch den Einsatz von vorausschauenden Analysen konnte Georgia Tech die ungeplanten Ausfallzeiten von Anlagen in drei Bezirken um 40 % reduzieren. Intelligente Workflows, unterstützt durch watsonx Orchestrate, führten zu einer 60-prozentigen Verringerung der manuellen Reaktionszeiten im Außendienst und verbesserten so die betriebliche Agilität erheblich. Die Überwachung sauberer Energie trug zu einer Reduzierung der Spitzenlastkosten um 18 % bei, während die Automatisierung in der Landwirtschaft zu einem Rückgang der Wasserverschwendung um 30 % führte. Die Initiative ermöglichte auch eine um 30 % schnellere Bereitstellung im Vergleich zu früheren Projekten und soll über einen Zeitraum von drei Jahren Kosten in Höhe von 2,3 Mio. USD vermeiden, was einer 10-fachen Rendite entspricht.
Neben den betrieblichen Vorteilen wurden durch das Projekt auch 120 neue Arbeitsplätze in den Bereichen Nachhaltigkeit und intelligente Infrastruktur geschaffen, wodurch lokale Talente gefördert und die Rolle der Georgia Tech als Motor für integrative Innovation gestärkt wurde.
Diese Transformation markiert einen Wechsel von reaktiver zu vorausschauender Verwaltung, bei der intelligente Automatisierung schnellere, datengestützte Entscheidungen ermöglicht. Durch die Ausweitung von Maximo auf biologische und ökologische Assets hat Georgia Tech das Asset Management neu definiert und sich als nationales Modell für eine skalierbare, widerstandsfähige Infrastruktur positioniert. Mit Blick auf die Zukunft wird Georgia Tech ihr Engagement für Lösungen im gesamten Bundesstaat Georgia im Jahr 2025 vertiefen, indem sie eine Capstone-Kooperation mit Studenten der Abschlussklasse ins Leben ruft, um die nächste Phase der Systemoptimierung und Datenintegration zu unterstützen.
The Georgia Institute of Technology ist eine der führenden öffentlichen Forschungsuniversitäten in den USA. Die Universität zählt mehr als 50.000 Studenten, die auf dem Hauptcampus in Atlanta, dem Campus der Georgia Tech-Europe in Metz, Frankreich, sowie über Fern- und Onlinekurse lernen.
Avid Solutions International ist ein IBM Business Partner, der innovative, skalierbare Lösungen für ein breites Spektrum von Branchen anbietet. Mit seiner Expertise in den Bereichen digitale Transformation, Automatisierung und intelligente Systemintegration hilft Avid Solutions Unternehmen, ihre Abläufe zu modernisieren, die Nachhaltigkeit zu verbessern und durch fortschrittliche Technologien und strategische Zusammenarbeit messbare Erfolge zu erzielen.
Optimieren Sie die Leistung mit KI-integrierter Überwachung und Wartung
©Copyright IBM Corporation 2025. IBM, das IBM Logo, IBM Business Partner, Maximo und watsonx Orchestrate sind Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.