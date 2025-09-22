Das Georgia Institute of Technology, eine führende Forschungsuniversität, arbeitet mit den bundesstaatlichen und lokalen Behörden Georgias zusammen, um dringende soziale Herausforderungen anzugehen. In Stonecrest, Georgia – einem Pilotprojekt für die kommunale Forschungsinitiative der Universität – befasst sich Georgia Tech mit den miteinander verflochtenen Krisen der Nahrungsmittel- und Energieunsicherheit. Diese Initiative baut auf früheren Forschungsarbeiten und Pilotprojekten auf, die im Rahmen der Georgia Smart Communities Challenge 2022 durchgeführt wurden und den Grundstein für skalierbare intelligente Infrastrukturlösungen legten.

Herkömmliche Infrastruktursysteme erwiesen sich als unzureichend, um eine vorausschauende Wartung, eine intelligente Energieverteilung und eine skalierbare Schaffung von Arbeitsplätzen zu ermöglichen - entscheidende Komponenten für den Aufbau widerstandsfähiger Kommunen. Georgia Tech erkannte die Notwendigkeit eines intelligenteren, stärker integrierten Ansatzes. Das Ziel war die Implementierung eines Systems, welches das Asset Management, die Umweltüberwachung und die Koordination der Arbeitskräfte vereinheitlichen sollte und gleichzeitig über mehrere Bezirke hinweg skalierbar und in anderen Regionen der USA replizierbar sein sollte.

Die Herausforderung war zweigeteilt: Optimierung der vorausschauenden Wartung und der Energieverteilung, um die Nahrungsmittel- und Energieknappheit direkt zu bekämpfen, und Entwicklung eines skalierbaren, replizierbaren Modells, das in verschiedenen Regionen des Landes eingesetzt werden könnte. Veraltete Systeme und manuelle Prozesse führten zu Ineffizienzen, erhöhten das Fehlerrisiko und stellten eine große Belastung für die Mitarbeiter dar. Diese Einschränkungen führten zu langsameren Reaktionszeiten, geringerer Mitarbeiterzufriedenheit und einer eingeschränkten Fähigkeit, der Gemeinde effektiv zu helfen.