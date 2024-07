Als nächsten Schritt in der digitalen Transformation hat sich die Gatronova Group für die ERP-Lösung SAP S/4HANA der nächsten Generation entschieden. Das Unternehmen wird mehrere maßgeschneiderte ERP-Systeme durch eine einzige Instanz der SAP-Lösung ersetzen, die eine Echtzeittransparenz der Geschäftsdaten in allen Konzernunternehmen ermöglicht. Mithilfe von SAP BW/4HANA und SAP Analytics Cloud wird die Gatronova Group in der Lage sein, Entscheidungsträgern detaillierte Erkenntnisse zu liefern, um schnellere und besser informierte Entscheidungen zu treffen. Und mit der SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite kann das Unternehmen nahtlose HR-Erlebnisse über den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus hinweg gestalten.

„Einer der Hauptgründe, warum wir uns für SAP S/4HANA entschieden haben, sind die globalen Best Practices, die es dem Konzern ermöglichen wird“, sagt Najam. „SAP bietet uns bewährte Methoden, um Kernprozesse wie Procure-to-Pay voranzutreiben, sowie Branchenlösungen für spezielle Anwendungsfälle. Führende Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich bereits auf SAP-Lösungen, daher wussten wir, dass wir in sicheren Händen waren. Die Plattform ist in Pakistan weit verbreitet, was uns die Gewissheit gab, dass es einen großen Pool an Fachkräften für die Verwaltung und Wartung der Lösung gibt.“

Die Geschäftsbereiche der Gatronova Gruppe werden sich im Tagesgeschäft auf die neue SAP-Lösung verlassen, so dass ungeplante Ausfallzeiten nicht in Frage kommen. Um den ständigen Zugriff auf die neue Plattform zu gewährleisten, entschied sich das Unternehmen für IBM Power E950 Server, die mit den Speicher-Arrays IBM FlashSystem FS5015 und IBM FlashSystem FS5100 verbunden sind. Mithilfe automatisierter Datensicherungsfunktionen aus der IBM Spectrum Protect -Lösung führt die Gatronova Group regelmäßige Backups in einer IBM TS4300 Tape Library durch, was das Risiko von Datenverlusten verringert und die Geschäftskontinuität in einem Wiederherstellungsszenario verbessert.

„Viele der großen Banken in Pakistan verlassen sich auf IBM Power Server, um ihre Kernbankensysteme zu betreiben. Wir waren also sicher, dass diese hoch belastbare Plattform unsere strengen Anforderungen an Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit erfüllen würde“, erinnert sich Najam. „Die Kombination aus IBM Power E950-Servern und IBM FlashSystem-Storage bietet uns ein hohes Maß an Leistung auf sehr engem Raum. So können wir dieselbe Plattform nutzen, um alltägliche Transaktionen sowie Geschäftseinblicke in Echtzeit zu unterstützen, ohne die Leistung laufender Geschäftstransaktionen zu beeinträchtigen.“

Nach einem Vergleich der IBM-Lösung mit einer gleichwertigen x86-Plattform entschied sich die Gatronova Group für IBM Power Server, um ihre IT-Architektur zu vereinfachen und zu konsolidieren und damit die Kosteneffizienz deutlich zu verbessern.

Najam führt weiter aus: „Mit logischen Partitionen [LPARs] können wir die gleichen Rechenressourcen für unsere SAP-Lösung mit nur drei physischen IBM Power-Servern bereitstellen, im Vergleich zu neun x86-Servern. Was die Leistung pro Rack angeht, kam kein anderer Anbieter an IBM heran. Dank der IBM Power-Lösung können wir rund 40 % der Betriebskosten für Platz, Strom und Kühlung einsparen, was sie auch zu einer umweltfreundlicheren Wahl macht.“

Zusammenarbeit mit IBM Systems Lab Services und IBM Geschäftspartner Infotech Group (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), Gatronova Group stellte die neue IBM Power Platform mit dem SUSE Linux Enterprise Server (SLES) for SAP Applications bereit (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) Betriebssystem.

„Wir haben mit mehreren Unternehmen in Pakistan gesprochen, die SAP S/4HANA einsetzen, und die überwältigende Mehrheit hat das SUSE-Betriebssystem verwendet“, sagt Najam. „Das Feedback der Anwender zu SLES for SAP Applications war durchweg sehr positiv, was uns davon überzeugt hat, dass die Plattform die richtige Wahl für die Gatronova Group ist. Wir waren auch sehr beeindruckt von der Unterstützung und Anleitung, die wir vom SUSE Team erhielten: Sie haben sich sehr bemüht, uns über Best Practices für SAP-Bereitstellungen zu informieren und unsere Fragen ausführlich zu beantworten.“

Um die maximale Verfügbarkeit ihrer geschäftskritischen SAP-Anwendungen zu gewährleisten, beauftragte die Gatronova Group IBM Systems Lab Services mit der SAP HANA Systemreplikation zur Spiegelung ihrer SAP HANA-Datenbank in ein sekundäres Rechenzentrum und mit der Bereitstellung eines SUSE Linux Enterprise High Availability-Clusters, um eine nahtlose Geschäftskontinuität für ihre SAP S/4HANA-Anwendungen sicherzustellen.

„Die Einrichtung unserer neuen Infrastruktur verlief reibungslos, und wir fanden die Teams der Infotech Group und der IBM Systems Lab Services unterstützend und immer bereit, uns zu helfen“, fügt Najam hinzu. „Obwohl die COVID-19-Pandemie genau dann einsetzte, als wir mit dem Einsatz begannen, spürten wir kaum Auswirkungen – beide Organisationen halfen uns, unsere ursprünglichen Projektziele zu erreichen.“