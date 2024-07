Während der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 versendete FOX Sports insgesamt mehr als 2.700 Live-Feeds über das Standardinternet zwischen Moskau und Los Angeles, und das trotz der einzigartigen Herausforderungen, mit denen man in Russland bei internationalen Datenverbindungen zu kämpfen hat. Vom Studio auf dem Roten Platz und aus 12 Stadien in ganz Russland wurden die Feeds innerhalb von Sekunden nach der Live-Übertragung direkt in die Systeme der Redaktionen eingespeist und waren sofort einsatzbereit. Und das alles mit erheblichen Kosteneinsparungen.



Die Lightspeed Live-Systeme des IBM Business Partners Telestream unterstützten die Kamera- und anderen Feeds, so dass alle veranstaltungsbezogenen Inhalte vollständig erfasst und im Content Management System von FOX Sports in den USA zur Verfügung gestellt werden konnten.