Wenn sich Partner mit Fragen oder Anliegen an die Formica Group wandten, konnten nicht-technische Line-of-Business-Teams (LOB-Teams), z. B. in der Debitorenbuchhaltung und im Kundendienst, die entsprechenden Dokumente nicht schnell selbst abrufen. Stattdessen wandten sie sich an Catlin, um sie aufzuspüren.

Der vielleicht wichtigste Punkt ist, dass die Partner nicht schnell in das System integriert werden konnten. „Wir hatten ein paar erheblich verzögerte Onboarding-Implementierungen. Ich spreche von Projekten, die sich acht Monate oder länger hinzogen“, sagt er. „Wir haben tatsächlich Umsatz verloren, weil unser ausgelagerter Anbieter nicht rechtzeitig mit den Kunden in Kontakt treten konnte.“

Darüber hinaus stellte der Anbieter die Weiterentwicklung der Lösung ein, der die KI-gesteuerte Suche und andere Funktionen fehlten. Außerdem konnte die Lösung die komplexe Logistik des internationalen Handels nicht angemessen unterstützen.

„Durch die Übernahme entstand ein rückständiges Produkt“, kommentiert Catlin.