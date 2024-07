Flowpay, ein Fintech-Startup, begann seine Reise mit vielen Daten und einer Idee: eine einfache, operative Online-Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der gesamten Tschechischen Republik. Nachdem Flowpay in seinem ersten Markt große Fortschritte gemacht hatte, war es bereit, Kunden in anderen Ländern anzusprechen. Bei der Vorbereitung auf den Eintritt in neue Märkte muss Flowpay Metadaten sammeln, um die Transaktionsdaten potenzieller Kunden nach der Payment Services Directive (PSD2) zu kategorisieren. In der Vergangenheit war dies ein sehr zeitaufwändiger Prozess für Flowpay. Das Team wusste, dass sie ihren Ansatz überarbeiten mussten, um ihre Wachstumsziele zu erreichen.

Flowpay begann seine Zusammenarbeit mit IBM® Client Engineering im Rahmen des IBM-Programms Fintechx und nahm an einer Reihe von Innovationsworkshops teil. Das Ziel des Unternehmens war es, seine Prozesse durch die Implementierung generativer KI zu verbessern. Im Rahmen der Partnerschaft entstanden zwei KI-gestützte Prozesse, die im Laufe eines vierwöchigen Pilotprojekts von sieben Anwendern entwickelt und getestet wurden. Der erste wurde entwickelt, um die Erstellung von Metadaten zu beschleunigen und zu vereinfachen, und der zweite automatisiert die Erstellung eines Underwriting-Berichts. Beide Prozesse basieren auf IBM watsonx.ai™, einer integrierten Suite von KI-Tools, die für eine sichere, kollaborative Datenverwaltung und Prozessautomatisierung entwickelt wurde.