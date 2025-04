Im Jahr 2021 begann Flex IT mit einem Transformationsprojekt zur Erneuerung seiner Handelslösung und zur Automatisierung von Marketingprozessen. Mit einem neuen, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Markteinführungsplan wollte Flex IT seinen Jahresumsatz europaweit von 200 Millionen Euro auf 1800 Millionen Euro steigern. Um dieses Wachstum zu unterstützen, benötigten sie eine B2B-Commerce-Plattform, die in der Lage ist, die CO2-Auswirkungen darzustellen, eine Umstellung auf eine teilweise B2C-Strategie und die Implementierung einer Marketing-Cloud für personalisierte Beziehungen zu potenziellen Kunden.

Der erste Partner von Flex IT stieß auf verschiedene Probleme bei der Umsetzung, was zu einem Stillstand des Projekts führte. Zu den Problemen gehörten übermäßige Anpassungen, die Verwendung eines nicht für die Produktion vorgesehenen Prototyps und die versehentliche Implementierung auf dem Entwicklungssystem des Partners anstelle des Systems von Flex IT. Die Geschäftsbeziehung wurde beendet, was zu einem neuen Partnerauswahlverfahren mit Salesforce führte, bei dem Waeg, ein IBM-Unternehmen, ausgewählt wurde.