IBM ging in Zusammenarbeit mit der Federal Bank mit 20 APIs live. Die Anzahl der jetzt verfügbaren APIs stieg jedoch schnell auf über 200 an. Die IBM API Connect Plattform ebnet der Federal Bank den Weg in die Cloud und die Hybrid-Cloud.

Viele der Unternehmen, mit denen die Bank derzeit zusammenarbeitet, haben diese Lösung in einer Cloud-Infrastruktur implementiert. In Zusammenarbeit mit IBM verwendet die Federal Bank das IBM API Connect Strong-Loop-Framework für die schnelle Entwicklung von Microservices. Dieses Teamwork erleichterte die Entwicklung von Microservices, beschleunigte das Deployment und ermöglichte der Bank den Zugriff auf eine qualitativ hochwertige Dokumentation.

Warrier sagt: „Wir verfügen bereits über etwa 200 APIs. Wir arbeiten mit etwa 40 bis 50 Partnern zusammen, wobei unsere APIs ständig weiterentwickelt werden. Wir sind überzeugt, dass unsere Partner durch dieses umfangreiche Angebot an APIs in der Lage sein werden, sich problemlos mit uns zu verbinden, was wiederum die Einfachheit und den Komfort des Bankgeschäfts verbessert.“

Das Entwicklungsteam der Federal Bank fügt hinzu: „Das Branchenwissen von IBM hat uns bei der Feinabstimmung der Leistung und Überwachung geholfen. Zuvor war das Onboarding von unterschiedlichen Partnern eine große Herausforderung. API Connect hat uns bei der Optimierung des Partner-Onboarding-Prozesses unterstützt, und zwar mit Sicherheit auf Branchenniveau.“