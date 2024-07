Im Rahmen seiner Einführungsstrategie hat FCT die Produktionsversion seiner Prozessautomatisierungslösung zunächst bei einem Kunden in einer einzigen Provinz eingesetzt. Mittlerweile hat das Unternehmen mit der Einführung bei einer Reihe weiterer Kunden begonnen. Selbst in diesem frühen Stadium sind die Ergebnisse laut Winders überzeugend. „Dort, wo wir die Lösung eingesetzt haben, sind wir mit den Ergebnissen, die wir aus Sicht der Automatisierung sehen, sehr zufrieden.“

Wie erwartet, haben diese automatisierten Prozessabläufe einen enormen Einfluss auf die Qualität der Customer Experience gehabt. Nehmen wir zum Beispiel die Bearbeitungszeit für neue Anträge auf eine Rechtstitelversicherung, vom Eingang der Daten bis zur Ausstellung der Police. „Mit der neuen Plattform können wir 80 % der Transaktionen in weniger als zwei Stunden abwickeln. Das ist eine großartige Customer Experience für unsere Darlehensgeber und für unsere Endkunden, die eine Rechtstitelversicherung abschließen“, sagt Winders. „Und es ist auch eine enorme Verbesserung für unsere Mitarbeiter, die sich nun verstärkt auf wertschöpfendere Tätigkeiten konzentrieren können.“



Die Bemerkungen von Winders über die Erfahrungen der Mitarbeiter unterstreichen einen weiteren wirklich wichtigen Aspekt der Nutzung von IBM Cloud Pak for Business Automation bei FCT: wie leistungsstarke Dashboard-Funktionen Licht in einen undurchsichtigen Prozessablauf gebracht haben. Das ist aus einem einfachen Grund entscheidend für die betriebliche Effizienz. Sie können die Bearbeitung von Titeltransaktionen nicht optimieren, wenn Sie nicht sehen können, was tatsächlich vor sich geht. Das wirft Fragen auf wie: ‚Wie viele sind derzeit aktiv?’ ‚Wie viele unserer Mitarbeiter arbeiten daran?’ Und: ‚Werden sie innerhalb unserer SLAs bearbeitet?’“



Nach Ansicht von Winders eröffnet die Möglichkeit, diese und andere Metriken über ein Dashboard zu sehen, eine ganz neue Ebene der Entscheidungsoptimierung. „Mit unserer aufgabenorientierten Workflow-Engine sind wir in der Lage, die Ressourcen unseres Teams nach Bedarf umzuverteilen, wenn wir ein Problem wie einen Engpass bei einem bestimmten Kreditgeber sehen“, erklärt er. „Wenn es also um die Behebung von Rechtsmängeln geht, haben wir ein Maß an operativer Flexibilität, das wir in der Vergangenheit nicht hatten.“



Da FCT die Bereitstellung weiter ausbaut – irgendwann soll die Lösung in ganz Kanada verfügbar sein –, sieht Ishak die Automatisierung zusammen mit der KI als Dreh- und Angelpunkt seiner Wettbewerbsstrategie. Er weist aber auch darauf hin, dass die eigentliche treibende Kraft hinter der Transformation von FCT das ständige Bestreben ist, die Customer Experience „neu zu gestalten“. „Dank der Investition in die Automatisierung versetzen wir unsere eigenen Mitarbeiter in eine bessere Position, um neue Möglichkeiten zu finden, unsere Kunden besser zu betreuen“, sagt Ishak. „Durch unsere Zusammenarbeit mit IBM und Salient schaffen wir die Grundlage für immer bessere Customer Experiences.“