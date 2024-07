„In dem Maße, wie Unternehmen den Einsatz von KI in ihren Organisationen vorantreiben, ist es wichtig, dass sie Vertrauen in die Daten und Modelle/Lösungen/Systeme haben, die ihren Analysen und Entscheidungen zugrunde liegen. Eine verantwortungsvolle KI, die auf soliden Governance-Prinzipien beruht, ist für faire und ethische Geschäftsentscheidungen unerlässlich. Die EY.ai Confidence Index-Methodik/Lösung, unterstützt durch IBM® watsonx.governance, ermöglicht es EY-Kunden, Risiken effektiver zu messen, zu verwalten und zu reduzieren. Dies geschieht durch die Stärkung des Vertrauens in ihre Daten, Modelle, Prozesse und Technologien mittels einer empirischen und quantitativen Bewertung ihrer zugrundeliegenden KI-Lösungen und -Modelle.“



Mario Schlener

Global FS Risk Technology Lead

Lead Risk Consulting Canada

Co-Lead Global Responsible AI

EY