Evernorth erweitert seine Speichersystemkapazitäten mit IBM OMEGAMON
Heutzutage spüren Patienten und Gesundheitsdienstleister die Auswirkungen steigender Gesundheitskosten. Insbesondere im Gesundheitswesen sind erhebliche Steigerungen der IT-Kosten zu beobachten, vor allem im Bereich der speziellen Speicherüberwachung.
Evernorth Health Services, ein führender Anbieter von Apotheken-, Pflege- und Vorsorgelösungen, sah sich mit rapide steigenden Kosten für die Speicherüberwachung konfrontiert, die durch erhebliche Preiserhöhungen seines bestehenden Speicheranbieters verursacht wurden. Das Team für Speichersysteme, das für die Aufrechterhaltung der Datenintegrität und die sachgemäße Nutzung verantwortlich ist, war direkt von diesen technischen Einschränkungen betroffen. Es stand viel auf dem Spiel. Die Unfähigkeit, diese Aspekte effektiv zu steuern, behinderte den Geschäftsbetrieb und die Entscheidungsfindung. Diese Herausforderungen könnten zu finanziellen Belastungen und potenziellen Problemen hinsichtlich der Datenintegrität führen und somit den Ruf sowie die betriebliche Effizienz des Unternehmens gefährden.
Das CIO-Büro von Evernorth erkannte die dringende Notwendigkeit einer skalierbareren, flexibleren und kostengünstigeren Überwachungslösung. Das Unternehmen benötigte insbesondere ein System, das Datensätze aus allen Quellen überwachen, den Planungsaufwand reduzieren und Daten schnell filtern konnte.
für 4M-DASD-, 30M-DFHSM- und 2,6M-Banddatensatz-Umgebungen
ermöglichen es Benutzern, benutzerdefinierte Ansichten mit detaillierten Filter- und Layout-Optionen zu erstellen und zu speichern.
integriert in die IT-Umgebung
Evernorth hat sich für IBM und Rocket Software, einen IBM Platinum Geschäftspartner, als vertrauenswürdige Partner entschieden, um deren umfassendes Know-how im Bereich Mainframe-Speicher zu nutzen. Der Gesundheitsdienstleister war überzeugt, dass die Lösung IBM OMEGAMON for Storage on z/OS Kosteneinsparungen und eine verbesserte Leistung durch größere Skalierbarkeit, Flexibilität und nahezu Echtzeit-Datenzugriff bieten würde.
IBM hat in Zusammenarbeit mit Rocket Software eine Lösung mit neuen Funktionen und Fähigkeiten entwickelt, die auf die Anforderungen von Evernorth zugeschnitten sind. Die Fähigkeit der Lösung, Daten schneller zu verarbeiten und nahezu in Echtzeit Einblicke zu liefern, hat die Reaktionsfähigkeit und die Strategie zur Problemprävention des Gesundheitsdienstleisters erheblich verbessert.
Die Umsetzung umfasste die Planung, das Testen, das Design, die Entwicklung und das Bereitstellen der Lösung innerhalb eines ambitionierten Zeitrahmens von neun Monaten. Die Lösung wurde nahtlos in die bestehenden Daten des Removable Media Managers (RMM) und des Hierarchical Storage Managers (HSM) von Evernorth integriert, wodurch die Funktionalität der Datensatzdienste (DSS) gestärkt und die Berichtsfunktionen verbessert wurden.
Das IT-Speicherteam, die Entwickler und Führungskräfte von Evernorth profitieren nun von einer verbesserten Effizienz und einem nahezu Echtzeit-Datenzugriff. Die Lösung hat die unmittelbaren finanziellen Bedenken des CIO-Büros von Evernorth ausgeräumt und das Unternehmen für langfristigen Erfolg positioniert, indem sie Kapazitätsplanungsberichte und Prognosen für CAPEX-Investitionen in neue Speicherlösungen auf der Grundlage von Wachstumstrends ermöglicht.
Das neue System erfüllt die Anforderungen von Evernorth und ermöglicht eine effiziente Verwaltung von Datensätzen aus allen Quellen sowie eine automatisierte Datenerfassung. Es ermöglicht automatisierte Berichterstellung über OMEGAMON Situations und bietet nicht-technischen Mitarbeitern über den Echtzeit-Datensatzmetrik-Viewer (RDM) schnellen Zugriff auf Daten. Darüber hinaus filtert das System Daten schnell und verbessert so die betriebliche Effizienz und Entscheidungsprozesse.
James Cotter, Leiter Mainframe Storage bei Evernorth Health Services, hob die Auswirkungen der Umstellung hervor und erklärte: „Wir nutzen die [IBM] OMEGAMON-Produkte, da sie ein hervorragendes Werkzeug für den Austausch oder die Aktualisierung von Hardware darstellen. Es ermöglicht uns, die Leistung zu verfolgen und verschiedene Statistiken vor und nach dem Wechsel von der alten zur neuen Hardware zu erfassen.“
Die nahezu in Echtzeit verfügbaren Daten der Lösung stehen in starkem Kontrast zu den planmäßigen Erfassungen des vorherigen Systems und ermöglichen es dem Team von Evernorth, schnell auf potenzielle Probleme zu reagieren, diese zu vermeiden und die Datenintegrität sicherzustellen. Die Integration von OMEGAMON in bestehende Systeme wie DFSMSrmm und die Sicherheitslösung IBM Resource Access Control Facility (RACF) erhöht den Wert der Lösung zusätzlich und ermöglicht eine einheitliche Ansicht der Speicherdaten.
Mit Blick auf die Zukunft plant Evernorth, die erweiterten Funktionen von IBM OMEGAMON zu nutzen, um weitere Verbesserungen in der Kapazitätsplanung, der Prognose von CAPEX-Investitionen und der Förderung einer stärker datengesteuerten Kultur zu erzielen. Die Partnerschaft mit IBM, die sich durch reaktionsschnelle Entwicklung auszeichnet, ist weiterhin ein Eckpfeiler der Speicherverwaltungsstrategie von Evernorth.
Die Zusammenarbeit zwischen Evernorth, IBM und Rocket Software hat zu einer robusten, skalierbaren und kosteneffizienten Speicherüberwachungslösung geführt, die den Geschäftsanforderungen von Evernorth auch in Zukunft gerecht wird.
Evernorth Health Services, mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, ist ein führender Anbieter von Apotheken-, Pflege- und Vorteillösungen. Evernorth wurde mit dem Ziel gegründet, die Gesundheit zu verbessern und die Vitalität zu steigern. Das Unternehmen unterstützt Millionen von Menschen, indem es die Vorhersage, Prävention und Behandlung von Krankheiten und Beschwerden zugänglicher macht. Die Kompetenzen des Unternehmens werden durch seine Tochtergesellschaften im medizinischen Bereich, darunter Express Scripts, Accredo, eviCore und MDLIVE, sowie durch die ganzheitlichen Plattformen und Lösungen von Evernorth ergänzt. Evernorth ist eine Tochtergesellschaft der Cigna Corporation, einem globalen Gesundheitsdienstleister mit bedeutender Präsenz in der Gesundheitsbranche.
Erfahren Sie, wie IBM OMEGAMON Ihnen dabei helfen kann, wachsende Speicheranforderungen mit verbesserten Funktionen und reduzierten Kosten zu bewältigen.
