Das IT-Speicherteam, die Entwickler und Führungskräfte von Evernorth profitieren nun von einer verbesserten Effizienz und einem nahezu Echtzeit-Datenzugriff. Die Lösung hat die unmittelbaren finanziellen Bedenken des CIO-Büros von Evernorth ausgeräumt und das Unternehmen für langfristigen Erfolg positioniert, indem sie Kapazitätsplanungsberichte und Prognosen für CAPEX-Investitionen in neue Speicherlösungen auf der Grundlage von Wachstumstrends ermöglicht.

Das neue System erfüllt die Anforderungen von Evernorth und ermöglicht eine effiziente Verwaltung von Datensätzen aus allen Quellen sowie eine automatisierte Datenerfassung. Es ermöglicht automatisierte Berichterstellung über OMEGAMON Situations und bietet nicht-technischen Mitarbeitern über den Echtzeit-Datensatzmetrik-Viewer (RDM) schnellen Zugriff auf Daten. Darüber hinaus filtert das System Daten schnell und verbessert so die betriebliche Effizienz und Entscheidungsprozesse.

James Cotter, Leiter Mainframe Storage bei Evernorth Health Services, hob die Auswirkungen der Umstellung hervor und erklärte: „Wir nutzen die [IBM] OMEGAMON-Produkte, da sie ein hervorragendes Werkzeug für den Austausch oder die Aktualisierung von Hardware darstellen. Es ermöglicht uns, die Leistung zu verfolgen und verschiedene Statistiken vor und nach dem Wechsel von der alten zur neuen Hardware zu erfassen.“

Die nahezu in Echtzeit verfügbaren Daten der Lösung stehen in starkem Kontrast zu den planmäßigen Erfassungen des vorherigen Systems und ermöglichen es dem Team von Evernorth, schnell auf potenzielle Probleme zu reagieren, diese zu vermeiden und die Datenintegrität sicherzustellen. Die Integration von OMEGAMON in bestehende Systeme wie DFSMSrmm und die Sicherheitslösung IBM Resource Access Control Facility (RACF) erhöht den Wert der Lösung zusätzlich und ermöglicht eine einheitliche Ansicht der Speicherdaten.

Mit Blick auf die Zukunft plant Evernorth, die erweiterten Funktionen von IBM OMEGAMON zu nutzen, um weitere Verbesserungen in der Kapazitätsplanung, der Prognose von CAPEX-Investitionen und der Förderung einer stärker datengesteuerten Kultur zu erzielen. Die Partnerschaft mit IBM, die sich durch reaktionsschnelle Entwicklung auszeichnet, ist weiterhin ein Eckpfeiler der Speicherverwaltungsstrategie von Evernorth.

Die Zusammenarbeit zwischen Evernorth, IBM und Rocket Software hat zu einer robusten, skalierbaren und kosteneffizienten Speicherüberwachungslösung geführt, die den Geschäftsanforderungen von Evernorth auch in Zukunft gerecht wird.