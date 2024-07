E.ON hat seinen Hauptsitz in Coventry, GB, und ist eines der führenden Energieunternehmen im Vereinigten Königreich, das mehr als sechs Millionen Kunden versorgt. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Energiewende voranzutreiben, indem es intelligente, nachhaltige und personalisierte Lösungen für Kunden zu Hause, in Unternehmen und in ganzen Städten anbietet. Der Geschäftsbereich UK Solutions (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) bietet Lösungen für Verbraucher, Unternehmen und Gemeinden für die grüne Energiewende. E.ON hat erheblich in das nachgeschaltete Lösungsgeschäft investiert und bietet eine Reihe von Energielösungen und Services für Privat- und Geschäftskunden an, darunter Energieversorgung, Heiz- und Kühlsysteme, dezentrale Energieversorgung, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Energieeffizienzberatung. Das Unternehmen ist Teil des E.ON-Konzerns, einem der größten europäischen Anbieter von nachhaltiger Energie, Netzen und Lösungen.