Die Aufgabe von E.ON ist es, die Systeme am Laufen zu halten. Als eines der größten Energieunternehmen Europas betreibt das Unternehmen ein 1,6 Millionen Kilometer langes Energienetz, um 47 Millionen Kunden in 17 europäischen Ländern mit Strom und Gas zu versorgen. E.ON versorgt Privathaushalte, Krankenhäuser, Fabriken, den Nahverkehr und andere entscheidende Infrastrukturen, die für das Leben im 21. Jahrhundert unerlässlich sind. Und diese Aufgabe wird immer komplizierter.

Da E.ON den Übergang Europas zu erneuerbaren Energien unterstützt, werden die Anforderungen an das Stromnetz immer komplexer. Die alten Methoden der Energieverteilung waren vorhersehbar. Angesichts eines großen Kraftwerks und einer stabilen Brennstoffversorgung war es nicht allzu schwierig, abzuschätzen, wie viel es kosten würde, morgen oder in einem Jahr ein Megawatt Strom zu erzeugen. Da sich die Nachfrage während einer Hitzewelle oder einer Kälteperiode veränderte, war es relativ einfach, die Produktion hoch- oder herunterzufahren.

Heute stammt die Energie aus kleineren, dynamischeren Quellen, darunter Sonne und Wind. Gleichzeitig verändern Elektrofahrzeuge und intelligente Systeme in Haushalten die Verbrauchsgewohnheiten erheblich, und immer mehr Sektoren werden elektrifiziert, beispielsweise Mobilität und Heizung. E.ON, das für die ganzjährige Stromversorgung rund um die Uhr verantwortlich ist, muss sich frühzeitig auf komplexe dynamische Veränderungen sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite vorbereiten. Das Unternehmen untersucht derzeit Quantencomputing, ein Instrument zur Bewältigung komplexer Aufgaben, als Lösung für dieses Problem.

„Wir entwickeln uns zu einem digitalen Unternehmen“, erklärte Dr. Giorgio Cortiana, Head, Daten und KI, Energy Intelligence bei E.ON. „Datentechnologie wird von entscheidender Bedeutung sein, um die Komplexität dieser Systeme zu bewältigen.“

Ein wesentlicher Teil dieser Bemühungen lässt sich auf ein Preisgestaltungsproblem zurückführen.

„Wir müssen Strom beschaffen, bevor die Kunden danach fragen“, erklärte Dr. Piergiacomo Sabino, Experte für quantitative Risiken bei E.ON Energy Markets.

Die Verträge von E.ON verpflichten das Unternehmen, seinen Kunden Energie zu einem festen Preis zu liefern, auch wenn der Verbrauch und die Lieferkosten schwanken. Häufig kommt es zu Abweichungen zwischen der im Voraus gekauften Energiemenge und dem tatsächlichen Bedarf. Daher versichern sich verschiedene Marktteilnehmer gegenseitig gegen diese Risiken, indem sie Energiederivate kaufen und verkaufen und so die Versorgung sicherstellen.

Auf dem Handelsparkett von E.ON arbeiten Experten wie Dr. Sabino daran, diese Derivate effizient zu bewerten. Für diese Aufgabe verwenden sie Monte-Carlo-Simulationen – eine Methode, mit der sich mithilfe moderner Computertechnologie die Ergebnisse ungewisser Ereignisse vorhersagen lassen. Diese Methoden berücksichtigen Schwankungen aufgrund von Wetterbedingungen, Nutzungsmustern und anderen Faktoren. Allerdings haben selbst die weltweit leistungsstärksten Supercomputer Schwierigkeiten mit einer derartigen Problematik.

„Dafür müssen wir klug und vorausschauend denken, und zwar Jahre im Voraus“, sagte Dr. Cortiana. „Der Klimawandel und Black-Swan-Ereignisse müssen Teil unseres Modells sein. Das oberste Ziel ist es, unseren Kunden bezahlbare Energie zu bieten.“

Während einer kürzlich aufgetretenen Energiekrise, die zu dramatischen Preisanstiegen in ganz Europa führte, war E.ON dank dieser Planung in der Lage, seine Kunden zu schützen und die Preissteigerungen unter Kontrolle zu halten. Hätte E.ON diese Situation nicht angemessen bewältigt, hätten die Kunden möglicherweise im Dunkeln gestanden.

