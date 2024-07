Seit der Implementierung der neuen IBM-Lösung konnte Enztec seine Forschungsprozesse enorm beschleunigen und verbessern.

Watsonx.ai ermöglichte es den Forschern des Herstellers, die Filterung medizinischer Publikationen zu automatisieren. Die ausgewählten Publikationen werden dann von Watson Discovery verarbeitet, protokolliert und zusammengefasst.

Die Forscher von Enztec können den Publikationsprüfungsprozess nun in nur wenigen Stunden statt in Tagen abschließen, was zu einer Produktivitätssteigerung von über 500 % führt.

Die Forscher können auch mehr Veröffentlichungen durchsuchen und eine größere Abdeckung der Forschungsergebnisse bieten. Am wichtigsten ist, dass sie schnell Erkenntnisse gewinnen können, die Enztec dabei helfen, potenzielle Geräterisiken und -ausfälle so früh wie möglich zu erkennen.