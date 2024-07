ENYSE (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) entwickelt und vertreibt Lösungen und Services, die auf die besonderen Anforderungen der Eisenbahnbranche ausgerichtet sind. Das 1924 gegründete Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von Signal- und Sicherheitssystemen spezialisiert und bietet darüber hinaus Stromversorgungs- und Telekommunikationsmanagement sowie Wartungsdienste für verschiedene Arten von Schienennetzen an: konventionelle, Güter- und Hochgeschwindigkeitsnetze und mehr. ENYSE hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien, mit zusätzlichen Niederlassungen in Chile, Algerien und Brasilien.