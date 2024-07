Emnotion Ltd.

Emnotion verglich Preise, Datenqualität und Serviceniveau mehrerer Anbieter von Wetterinformation und entschied sich schließlich für The Weather Company. „Wir wollten die beste Preis-Leistung: kontrollierte Ausgaben und zugleich sehr gute Daten“, so Shapira. „Dann trafen wir uns mit dem IBM Team, erläuterten unsere Lösung und wurden schnell zum IBM Kunden. Jetzt arbeiten wir mit Daten höchster Qualität, sind nicht durch geografische Grenzen eingeschränkt und bieten einen konsistenten Service. Die Stabilität ist uns extrem wichtig."

Die meisten Anbieter bieten lediglich regionale oder nationale – dabei oft unzuverlässige – Informationen. The Weather Company betreibt hingegen eines der Wetterbeobachtungsnetzwerke mit der höchsten Auflösung auf dem Markt. The Weather Company stützt sich auf Daten von 250.000 privaten Wetterstationen und anderen klassischen Quellen und stattet Emnotion so mit vertrauenswürdigen, einsetzbaren Erkenntnissen aus. Das Unternehmen liefert aktuelle und prognostizierte Wetterbedingungen, saisonale und untersaisonale Vorhersagen, Lebensstil-Indizes, Unwetter und historische Wetterdaten für jeden Ort der Welt, und das alles über Wetterdaten-APIs in der IBM Cloud-Infrastruktur und unterstützt durch globale Rechenzentren.

Durch die Anwendung der firmeneigenen Algorithmen und Methoden auf die Daten von The Weather Company kann Emnotion jeden beliebigen Standort – ob Land, ob Stadt – genau bestimmen und detaillierte Analysen zu dessen klimatologischen, meteorologischen und hydrologischen Bedingungen generieren, auch Szenarien für die Entwicklung von Ereignissen. Endbenutzer erhalten diese Ergebnisse über mobile oder Desktop-Portale in der privaten Cloud des Unternehmens und müssen daher nicht in Hardware oder IoT-Geräte investieren. Praktisch haben sie also kostengünstigen Zugriff auf eine virtuelle Wetterstation, die kurz-, mittel- und langfristige Vorhersagen liefert und auf ihre klimabezogenen Risiken zugeschnitten sind.

Shapira erklärt, diese Möglichkeit aktueller Wetterinformationen speziell für die eigenen Felder und Anbaugebiete sei insbesondere für Kleinbauern von essentieller Bedeutung. Mit diesen Informationen können sie alle Aspekte ihres Betriebs, einschließlich Ausbringen von Saatgut, Planen der Bewässerung und Sprayen von Pestiziden, proaktiv steuern. „Durch effektivere Planung und Risikominderung können Kleinbauern endlich nachhaltig werden und ihre Rentabilität steigern“, erläutert er weiter.

Emnotion hilft auch Bauarbeitern in Stadtgebieten. Über SMS erhalten Mitarbeiter auf dem Bau automatisch Warnungen, bevor extreme Winde, Hitze und andere gefährliche Wetterlagen an ihren Arbeitsplätzen auftreten, und sie werden aufgefordert, sich selbst, Personen in der Nähe und die Ausrüstung zu schützen. Dies erleichtert auch die Vorausplanung von Lieferungen und den Beginn von Projekten mit witterungsempfindlichen Materialien wie Beton und Farbe.