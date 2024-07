Der Aufbau der Architektur des digitalen KMU-Finanzierungsprodukts mit IBM Cloud Pak for Integration und Instana erzielte sowohl quantitativ als auch qualitativ positive Ergebnisse für das neue KMU-Angebot von Emkan. Das digitale Finanzierungsprodukt für KMU kam früher als geplant auf den Markt und Emkan konnte die Markteinführung dreimal so schnell realisieren. Das Produkt wurde nahtlos in interne und externe APIs integriert und bietet sowohl Marktdatentransparenz für personalisierte Services als auch eine reibungslosere Customer Experience. Emkan ist nun in der Lage, die sich verändernden Kundenanforderungen zu erfüllen. Dazu werden kontinuierlich Anwendungen schnell und effizient entwickelt und bereitgestellt, um die Robustheit und Effizienz des Produkts weiter zu verbessern.

„Durch IBM Instana haben wir einen Überblick über die Funktionalitäten der Plattform. Wir erhalten Echtzeit-Einblicke in die Leistungs- und Infrastrukturmetriken der Anwendungen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, potenzielle Probleme durch Alerts und Dashboards zu verfolgen, die von unserem Application- and Network Operations Center (NOC)-Team überwacht werden. Anhand der Daten wird die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des digitalen Finanzierungsprodukts für KMU kontinuierlich verbessert. Diese Vorteile haben Emkans Position als Marktführer gegenüber lokalen und regionalen Wettbewerbern bei der Abdeckung der finanziellen Anforderungen von KMU im Königreich gestärkt“, so AlQahtani.

Die digitale Finanzierungsplattform für kleine und mittlere Unternehmen ist das erste Produkt von Emkan, das IBM Cloud Pak for Integration nutzt. Aufgrund der überlegenen Leistung im Vergleich zu anderen internen Produkten hat Emkan die Modernisierung seiner aktuellen Systeme in cloudnative Anwendungen auf Red Hat OpenShift unter Verwendung von IBM Cloud Pak for Integration neu priorisiert. Durch den Wechsel werden die wichtigsten digitalen Kanäle von Emkan für die Bereiche KMU-Finanzierung, Privatkundenfinanzierung, Autoleasing und andere führende Finanzierungsprodukte auf IBM Lösungen umgestellt.

Das neue Produkt hat die geschäftlichen Abläufe von Emkan transformiert, indem es KMU ein flexibles, nahtloses Omnichannel-Produkt mit Self-Service-Option bietet, das einen schnellen und einfachen Zugang zu dringend benötigtem Kapital ermöglicht. Darüber hinaus deckt der durchgängig digitale Service die Registrierung neuer Kunden und die Auszahlung von Krediten ab – alles online. Außerdem können KMU so ihre finanziellen Risiken besser einschätzen und verwalten.