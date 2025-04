Datengesteuerte Entscheidungen

Die Gomero-Lösung bietet einen besseren Zugang zu Echtzeitinformationen und historischen Analysen des Zustands kritischer Geräte, die alle auf einer „einzigen Glasscheibe“ mit einer genauen Ansicht auf Umspannwerksebene und spezifischen Drilldown- und Abfragefunktionen für Assets dargestellt werden. Diese Funktionen ermöglichen es Ellevio, ein detaillierteres Verständnis der Wartungsanforderungen und -prioritäten zu erlangen.

„Durch die Integration der Sensordaten von Gomero in Maximo erhalten wir einen besseren Überblick über den Zustand unserer Assets“, sagt Airiman. „Anstatt nur eine Warnmeldung zu erhalten, wenn etwas ausfällt, können wir datengestützte Wartungspläne erstellen. Insbesondere können wir vorbeugende Wartungsmaßnahmen durchführen und so die höheren Kosten und Risiken vermeiden, die entstehen, wenn man wartet, bis ein Fehler auftritt.“

Nahtlose Workflows

Die Integration von Sensordaten in Maximo ermöglicht auch die Integration von Arbeitsaufträgen. Heute erhalten die externen Wartungsanbieter von Ellevio Benachrichtigungen von Gomero und sind für die Verwaltung der entsprechenden Wartungsarbeiten im Rahmen eines allgemeinen Arbeitsauftrags verantwortlich. Künftig werden Sensordaten in Maximo in die entsprechenden Assets einfließen und direkt von Ellevio aus automatisierte Arbeitsaufträge auslösen.

„Mit Workflows, die von Sensoren bis zur Arbeitsanweisung reichen, erhalten wir einen besseren Überblick über die Wartungsaktivitäten und können die Arbeit priorisieren“, sagt Airiman. „Wir müssen uns nicht in ein anderes System einloggen oder Informationen kopieren – alles ist in der Arbeitsanweisung enthalten, die auch Aspekte wie Bestands- und Personaleinsatz abdecken kann.“

Priorisierung von Zustand und Sicherheit

Selbst bei besten Vorsichtsmaßnahmen kann es gefährlich sein, an abgelegene Orte zu reisen und mit elektrischen Hochspannungsanlagen zu arbeiten. Durch die Nutzung intelligenter Analysen in Maximo, um die Notwendigkeit von Besichtigungen vor Ort zu reduzieren, kann Ellevio die Sicherheit der Wartungsingenieure gewährleisten. Und da weniger Besuche vor Ort zu verwalten sind, werden Ellevio und seine Partner weniger unter Druck stehen, wenn es um die Beschaffung von technischen Fachkräften geht.

„Wenn wir besser verstehen, wann Besuche vor Ort wirklich notwendig sind, können wir die Workload unserer Ingenieure reduzieren“, kommentiert Airiman. „Ebenso können wir durch das Sammeln aller relevanten Asset-Daten zusammen mit Dingen wie Betriebsanleitungen in Maximo ein vollständiges Bild jedes Assets erstellen, was dazu beiträgt, die korrekte Wartung sicherzustellen.“

Erweiterung auf neue Domains

Ellevio und Gomero führen nun Funktionen zur Überwachung von Leistungsschaltern und gasisolierten Schaltanlagen ein, um Mikroleckagen von Schwefelhexafluorid (SF 6 ) frühzeitig zu erkennen. SF 6 ist ein Gas, das in SF6-Assets zur Unterdrückung von Lichtbögen verwendet wird. Das SF 6 in diesen Assets kann im Laufe der Zeit austreten und als Treibhausgas erhebliche Umweltschäden verursachen.

Die neue Lösung misst Gaslecks im Mikrobereich, analysiert sie mithilfe von KI in der Gomero-Cloud und speist die Informationen in vorgefertigte Maximo-Vorlagen ein, wodurch Ellevio die Daten nahezu in Echtzeit zur Verfügung stehen. Im Vergleich zum bestehenden Warnsystem, das nur grundlegende Warnmeldungen bei festgelegten Schwellenwerten ausgibt, bietet die Lösung die Möglichkeit, Wartungsarbeiten rechtzeitig zu planen, anstatt auf kritische Warnmeldungen zu reagieren, die erhebliche Abhilfemaßnahmen erfordern.