Dollarito erweitert den Zugang zu Krediten für Bevölkerungsgruppen mit niedriger Bonität durch eine auf IBM Cloud basierenden Lösung
Dollarito ist eine digitale Kreditplattform, die sich darauf konzentriert, Menschen ohne Kredithistorie oder mit niedriger Kreditwürdigkeit den Zugang zu transparenten, verantwortungsvollen und preisgünstigen Krediten zu ermöglichen – und sie so in die Lage zu versetzen, eine Kreditwürdigkeit aufzubauen und ihre finanzielle Zukunft zu verbessern.
In den Vereinigten Staaten sind Millionen von Menschen mit geringer oder gar keiner Kreditwürdigkeit von genau den finanziellen Möglichkeiten ausgeschlossen, die es ihnen ermöglichen würden, ihre Kreditwürdigkeit zu verbessern. Dollarito wollte seinen Kunden helfen, dieses Paradoxon zu umgehen, indem es sich mit den Einschränkungen traditioneller Kreditbewertungsmodelle befasste. Das Unternehmen wollte eine genauere Bewertung der Rückzahlungsfähigkeiten einer Person auf Basis ihrer Banktransaktionen, Verhaltensdaten und wirtschaftlichen Faktoren ermöglichen. Allerdings fehlte Dollarito eine skalierbare, sichere und konforme Technologiegrundlage, die für das Erreichen ihrer Ziele von grundlegender Bedeutung war.
Hier kommt die IBM Cloud-Plattform ins Spiel.
Nach der Bewertung ihrer Geschäftsanforderungen und Technologieoptionen wandte sich Dollarito an IBM, um eine Weblösung mit einer sicheren, konformen und skalierbaren Infrastruktur zu erstellen. Diese Lösung musste voll und ganz auf die Mission des Unternehmens zugeschnitten sein, Gemeinden mit begrenztem Zugang zu Krediten zu unterstützen.
Die Weblösung von IBM kombinierte Infrastrukturoptimierung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, unterstützt von IBM Cloud for Financial Services, mit fortschrittlichen KI-Funktionen aus dem IBM watsonx-Produktportfolio. Diese Kombination ermöglichte intelligentere Strategien und Abläufe durch generative KI- und Foundation Models.
Mit vollständig containerisierten Abläufen und einer Data-Mesh-Strategie, strengen Prüfprotokollen und Zugriffskontrollen ermöglichte es die Lösung Dollarito außerdem, sich auf Innovationen zu konzentrieren und gleichzeitig Vertrauen und Transparenz zu wahren.
Mit seinem neuen KI-gestützten Kreditbewertungsmodell hat Dollarito unter anderem folgende Ergebnisse erzielt:
Dollarito geht über die traditionelle Kreditprüfung hinaus und ermöglicht es seinen Kunden, dringende finanzielle Bedürfnisse schnell und sicher zu erfüllen. Die Partnerschaft mit IBM hat die Position von Dollarito als führendes Unternehmen im Bereich inklusiver Fintech-Innovation gefestigt. Während das Unternehmen weiter wächst, beabsichtigt es, weiterhin mit IBM Teams zusammenzuarbeiten, um neue Anwendungsfälle zu entwickeln und fortschrittliche Technologien einzuführen, die auf der bestehenden Infrastruktur aufbauen.
Dollarito ist eine digitale Kreditplattform, die Gemeinschaften ohne Kredithistorie oder mit niedrigen FICO-Scores hilft, transparente, verantwortungsvolle und preiswerte Kredite zu erhalten. Dollarito wendet KI auf Bank-, Transaktions- und Verhaltensdaten an, um die Rückzahlungsfähigkeit genauer zu bewerten als FICO-Scores.
