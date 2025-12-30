Dollarito ist eine digitale Kreditplattform, die sich darauf konzentriert, Menschen ohne Kredithistorie oder mit niedriger Kreditwürdigkeit den Zugang zu transparenten, verantwortungsvollen und preisgünstigen Krediten zu ermöglichen – und sie so in die Lage zu versetzen, eine Kreditwürdigkeit aufzubauen und ihre finanzielle Zukunft zu verbessern.

In den Vereinigten Staaten sind Millionen von Menschen mit geringer oder gar keiner Kreditwürdigkeit von genau den finanziellen Möglichkeiten ausgeschlossen, die es ihnen ermöglichen würden, ihre Kreditwürdigkeit zu verbessern. Dollarito wollte seinen Kunden helfen, dieses Paradoxon zu umgehen, indem es sich mit den Einschränkungen traditioneller Kreditbewertungsmodelle befasste. Das Unternehmen wollte eine genauere Bewertung der Rückzahlungsfähigkeiten einer Person auf Basis ihrer Banktransaktionen, Verhaltensdaten und wirtschaftlichen Faktoren ermöglichen. Allerdings fehlte Dollarito eine skalierbare, sichere und konforme Technologiegrundlage, die für das Erreichen ihrer Ziele von grundlegender Bedeutung war.

Hier kommt die IBM Cloud-Plattform ins Spiel.