Ein landesweiter Wandel hin zu sauberer Energienutzung in Privathaushalten

Das Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) steuert die Energiewende im Vereinigten Königreich mit dem Ziel, bis 2030 eine saubere Energieversorgung und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Obwohl Fortschritte erzielt werden, haben bislang erst rund 2 Millionen Haushalte Gas- oder Kombikessel durch Luftwärmepumpen ersetzt. Bis 2030 will DESNZ die jährlichen Installationen von Wärmepumpen auf mehr als das Fünffache des aktuellen Niveaus steigern.

Heizen bleibt dabei ein zentraler Hebel. Die 30 Millionen Häuser im Vereinigten Königreich sind für etwa 20 % der nationalen Emissionen verantwortlich. Viele Gebäude wurden zudem vor Einführung moderner Dämmstandards errichtet, was Sanierungen komplex macht.

Um die langfristigen Ziele zu erreichen, ist ein neuer Ansatz erforderlich, der einen stärkeren Fokus auf Verbraucherverständnis und digitale Interaktion legt, um neue Verhaltensweisen beim Heizen zu fördern.

Die Verbesserung der Energieeffizienz von Wohnhäusern setzt voraus, dass die bestehenden Verhaltensweisen in Bezug auf Komfort und Heizverhalten verstanden werden. Viele Haushalte sind noch immer mit älteren Systemen vertraut und erkennen die langfristigen Vorteile von Nachrüstungsmaßnahmen oder kohlenstoffarmen Alternativen möglicherweise noch nicht vollständig. Der Wechsel von einem Kombikessel zu einer Wärmepumpe erscheint oft als großer Schritt, der sowohl technische als auch verhaltensbezogene Anpassungen erfordert.

DESNZ hat eine Reihe von Förderprogrammen eingeführt, um den Übergang zu unterstützen. Bewusstsein, Vorlaufkosten und Kapazitäten in der Lieferkette bleiben jedoch zentrale Herausforderungen. Ihre Bewältigung wird entscheidend sein, um die Einführung zu beschleunigen und die langfristigen Ziele des Vereinigten Königreichs zu erreichen.