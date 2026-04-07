Ein landesweiter Wandel hin zu sauberer Energienutzung in Privathaushalten

DESNZ beschleunigt die Einführung erschwinglicherer, saubererer und kohlenstoffarmer Energielösungen für Privathaushalte im Vereinigten Königreich
Das Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) steuert die Energiewende im Vereinigten Königreich mit dem Ziel, bis 2030 eine saubere Energieversorgung und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Obwohl Fortschritte erzielt werden, haben bislang erst rund 2 Millionen Haushalte Gas- oder Kombikessel durch Luftwärmepumpen ersetzt. Bis 2030 will DESNZ die jährlichen Installationen von Wärmepumpen auf mehr als das Fünffache des aktuellen Niveaus steigern.
Heizen bleibt dabei ein zentraler Hebel. Die 30 Millionen Häuser im Vereinigten Königreich sind für etwa 20 % der nationalen Emissionen verantwortlich. Viele Gebäude wurden zudem vor Einführung moderner Dämmstandards errichtet, was Sanierungen komplex macht.
Um die langfristigen Ziele zu erreichen, ist ein neuer Ansatz erforderlich, der einen stärkeren Fokus auf Verbraucherverständnis und digitale Interaktion legt, um neue Verhaltensweisen beim Heizen zu fördern.
Die Verbesserung der Energieeffizienz von Wohnhäusern setzt voraus, dass die bestehenden Verhaltensweisen in Bezug auf Komfort und Heizverhalten verstanden werden. Viele Haushalte sind noch immer mit älteren Systemen vertraut und erkennen die langfristigen Vorteile von Nachrüstungsmaßnahmen oder kohlenstoffarmen Alternativen möglicherweise noch nicht vollständig. Der Wechsel von einem Kombikessel zu einer Wärmepumpe erscheint oft als großer Schritt, der sowohl technische als auch verhaltensbezogene Anpassungen erfordert.
DESNZ hat eine Reihe von Förderprogrammen eingeführt, um den Übergang zu unterstützen. Bewusstsein, Vorlaufkosten und Kapazitäten in der Lieferkette bleiben jedoch zentrale Herausforderungen. Ihre Bewältigung wird entscheidend sein, um die Einführung zu beschleunigen und die langfristigen Ziele des Vereinigten Königreichs zu erreichen.
Zur Unterstützung des Dekarbonisierungsprogramms für Wohnenergie von DESNZ beauftragte die Behörde IBM Consulting® mit der Konzeption und Umsetzung von SIGMA, der Salesforce Salesforce Integrated Grant Management Application. Diese Salesforce-gestützte Daten- und KI-Plattform optimiert die Verwaltung von Fördermitteln im privaten Bereich, verbessert Bürgerservices und stärkt datengestützte Entscheidungsprozesse. Dadurch kann DESNZ seine langfristigen Ziele effizienter vorantreiben.
In enger Zusammenarbeit mit den Teams aus den Bereichen Politik und Integrated Corporate Services – Digital analysierte IBM® Consulting den gesamten Lebenszyklus des Förderprogramms – von der Kanalstrategie und dem KPI-Definition bis hin zu skalierbaren CRM-Lösungen. Dabei berücksichtigte das Team zukunftsorientierte Anforderungen wie die Datenspeicherung über mehr als 25 Jahre sowie die wachsende Rolle von KI in den Bereichen Analyse, Governance, standardisierte Bereitstellung und Wertrealisierung.
IBM Consulting stellte ein multidisziplinäres Team zusammen, um einen robusten Portfolio-Management-Ansatz zu entwickeln. Dazu gehörten die Definition von Produktvision, Roadmap, Architektur, Nutzen und Governance sowie die Einführung produktzentrierter Arbeitsweisen, unterstützt durch DevOps für schnellere, mehrstufige Releases. Mit der Weiterentwicklung der SIGMA-Plattform unterstützte IBM Consulting die Etablierung eines langfristigen Betriebsmodells und übertrug die Verantwortung an ICS. Somit verfügt das Unternehmen über die erforderlichen Fähigkeiten und die Unabhängigkeit, um die Plattform nachhaltig zu betreiben und weiterzuentwickeln.
Ein konsequent nutzerzentrierter Fokus prägte das gesamte Programm und schuf eine nahtlose Nutzererfahrung. Eine einheitliche Governance und ein gemeinsamer DevOps-Ansatz sorgten für Qualität, Wiederverwendbarkeit und Produktivität in der Entwicklung.
Die Salesforce Marketing-Cloud, die Data Cloud und die Public Sector Solutions boten die erforderlichen intuitiven Benutzeroberflächen, eine hohe funktionale Passgenauigkeit sowie eine modulare Architektur für eine schnelle Konfiguration und kontinuierliche Verbesserung.
Durch die enge Zusammenarbeit der Teams von Salesforce, IBM, ICS Digital und Policy konnte die Entwicklung beschleunigt und der Implementierungsaufwand durch die Wiederverwendung konfigurierbarer Komponenten reduziert werden.
Durch die Kombination der Salesforce-Funktionen mit den Beschleunigern und der Umsetzungsexpertise von IBM Consulting konnte die Lösung deutlich schneller implementiert werden – etwa 70 % schneller als vergleichbare Unternehmensansätze. Die Salesforce Data Cloud ermöglichte zudem eine reibungslose Integration mit Zahlungssystemen, stärkte den Datenfluss und verbesserte die betriebliche Effizienz im gesamten Programm.
Zu den ersten Meilensteinen gehörten die Einbindung von drei zentralen DESNZ-Partnern, die Implementierung von fünf Produkten sowie Schulungen im Workflow-Management für mehr als 30 Mitarbeitende im öffentlichen Dienst. Die Automatisierung hat den manuellen Aufwand bereits erheblich reduziert und Aufgaben wie Tabellenverwaltung, Batch-Uploads und Datenabgleiche durch optimierte digitale Prozesse ersetzt. Erste Kennzahlen deuten auf eine deutliche Steigerung der Produktivität bei DESNZ hin.
Die SIGMA-Plattform wird inzwischen von mehr als 270 lokalen Behörden aktiv genutzt und unterstützt landesweit eine konsistente, qualitativ hochwertige Fördermittelverwaltung. IBM Consulting arbeitete eng mit Geschäftsanwendern und dem Digitalteam zusammen, um die für langfristigen Erfolg erforderlichen Fähigkeiten und Funktionen auszubauen – darunter Webanalyse, Data Science, Produktverantwortung, Produktmanagement und Multi-Vendor-Delivery.
Mit der nun etablierten und skalierbaren Salesforce-Plattform ist DESNZ gut positioniert, um die Umsetzung seiner nationalen Ziele im Bereich Wärmepumpen und sauberer Energie zu beschleunigen. Verbessertes Portfoliomanagement und Automatisierung werden dazu beitragen, die Dekarbonisierung der 30 Millionen Haushalte im Vereinigten Königreich schneller voranzutreiben und strategische Ziele in messbare Ergebnisse auf dem Weg zur Klimaneutralität zu überführen.
DESNZ (Department for Energy Security and Net Zero) wurde im Februar 2023 gegründet und ist verantwortlich für die Energiesicherheit des Vereinigten Königreichs, den Schutz der Verbraucher vor hohen Kosten sowie das Erreichen von Netto-Null-Emissionen. Die Behörde konzentriert sich darauf, die Regierungsmission zur Bereitstellung sauberer Energie bis 2030 voranzutreiben, und verfolgt das Ziel, die Dekarbonisierung von Wohngebäuden in dieser Legislaturperiode zu beschleunigen. So sollen die Energiekosten gesenkt und die Energiearmut reduziert werden, während gleichzeitig der Gebäudesektor dekarbonisiert wird.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.