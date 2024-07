Denver, die Hauptstadt von Colorado und ein beliebtes Touristenziel, wurde 1858 gegründet und hat heute über 700.000 Einwohner. Gegenwärtig gibt es mehr als 50 einzelne Behörden, die verschiedene Aufgaben zur Unterstützung der Stadt und des Bezirks wahrnehmen. Die IT-Organisation spielt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung dieser Bemühungen. Derzeit unterstützt das IT-Team eine Vielzahl von Software und Services, die von Lösungen für Genehmigungen und Strafverfolgung bis hin zu Beschaffungssoftware, Gehaltsabrechnung und mehr reichen. Sie verwalten eine virtualisierte Umgebung mit 1.500 virtuellen Maschinen (VMs), die auf 40 Hosts ausgeführt werden, und sind dabei, einige ihrer Workloads in die Public Cloud zu migrieren. In der Vergangenheit verwendete das IT Operations-Team unterschiedliche Überwachungstools, um die Leistung der Umgebung zu ermitteln und festzustellen, wann und wo Ressourcen neu zugeteilt werden mussten. Wenn ein Leistungsproblem auftrat, waren sie auf manuelle Eingriffe angewiesen, um die Ursache zu diagnostizieren und eine Lösung zu finden. Wenn sich die Eigentümer von Anwendungen an sie wandten, um Ressourcen für einen neuen Service zuzuweisen, überschätzten sie zudem häufig den Bedarf. Wie in vielen Unternehmen herrschte in der IT-Organisation von Denver der Irrglaube vor, dass eine übermäßige Bereitstellung die Anwendungsleistung sicherstellen könnte. Leider verfügte das IT Operations-Team nicht über ein Tool, mit dem es feststellen konnte, wo es zu viele Ressourcen bereitstellte, und mit dem es beurteilen konnte, ob eine Verkleinerung die Anwendungsleistung verbessern würde. Zu diesem Zeitpunkt begannen sie, die IBM® Turbonomic-Lösung zur Optimierung der Hybrid Cloud-Kosten näher unter die Lupe zu nehmen.

Leistungsmanagement Denver nutzt IBM Turbonomic, um die Leistung von 1.500 VMs sicherzustellen Mehr Effizienz Mithilfe von Turbonomic konnte das Team die CPU- und RAM-Auslastung um 33 % reduzieren

Implementierung einer KI-gestützten Hybrid Cloud-Kostenoptimierung Nach der Installation der Turbonomic-Lösung zur Hybrid Cloud-Kostenoptimierung verfügte das IT Operations-Team endlich über eine einzige Informationsquelle, um zu verstehen, wie die Rechenumgebung funktionierte. „Wir haben uns für IBM Turbonomic entschieden, weil wir auf der Suche nach einer gemeinsamen Sprache waren, auf die sich jeder im Unternehmen verlassen kann, um zu wissen, was wir brauchen, um unsere Umgebungen richtig zu dimensionieren“, erklärt Nick Steensland, Service Delivery Manager bei City and County of Denver. Außerdem hatten sie endlich konkrete Beweise, um den Eigentümern von Anwendungen zu zeigen, wo ihre VMs überdimensioniert waren. „IBM Turbonomic gab uns die Daten, die wir brauchten, um dem gesamten Team zu zeigen, dass die Bereitstellung zu vieler Ressourcen nicht nur die Leistung nicht sicherstellt, sondern diese sogar gefährdet“, sagt Steensland. Dank der Full-Stack-Visualisierung von Turbonomic verfügte das Team über die Daten, die es brauchte, um beispielsweise dem Datenbankadministrator zu zeigen, dass die Rückgabe von CPU-Kernen die Leistung des Systems nicht beeinträchtigen würde. Diese Art der Berichterstattung trug dazu bei, im gesamten Team Vertrauen zu schaffen, und ermöglichte es ihnen schließlich, eine umfassende Größenanpassung in ihrer gesamten Umgebung vorzunehmen.

Steigerung der Effizienz bei gleichzeitiger Sicherstellung der Leistung Seit Beginn der Konsolidierung des Rechenzentrums konnte das IT Operations-Team die CPU- und RAM-Auslastung um 33 % senken und gleichzeitig die Leistung sicherstellen. Sie haben auch ihre Planungsprozesse verbessert. Wenn die Anwendungseigentümer nun mit einer Ressourcenanforderung an das Team herantreten, stehen ihnen historische Daten zur Verfügung, anhand derer sie bestimmen können, welches Volumen an Ressourcen tatsächlich zugewiesen werden soll. Sie sind auch in der Lage, die Nutzung genau zu beobachten und gegebenenfalls die Größe anzupassen. Diese Fähigkeit hat sich als äußerst vorteilhaft erwiesen, da das Team versucht, sich bei der Bereitstellung neuer Services auf seine bestehende Infrastruktur zu stützen. Ein neuer Host kann bis zu 30.000 US-Dollar kosten. Durch eine bessere Auslastung der vorhandenen Infrastruktur konnte das Team die Anwendungsleistung sicherstellen und die Investition in einen neuen Server vermeiden, bis es keine andere Möglichkeit mehr gab. In diesem Stadium der Entwicklung verlässt sich das Team auf die KI-gestützten Ressourcenempfehlungen von Turbonomic für seine virtualisierte Umgebung. Ihr Ziel ist es, innerhalb der nächsten 12 Monate automatisierte Aktionen in dieser Umgebung sowie in ihrer Public Cloud-Umgebung zu implementieren. Bei der Bewältigung dieser Umstellung wird die Stadt weiterhin ihrer Charta folgen, um die Ausgaben zu minimieren und gleichzeitig eine gleichbleibend hervorragende Benutzererfahrung für ihre Mitarbeiter und Bewohner zu gewährleisten.