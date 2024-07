Qaish Kanchwala ist Machine Learning (ML) Engineering Manager bei The Weather Company®. Er leitet ein Team von acht Ingenieuren, darunter DevOps-, ML- und Dateningenieure. Sie sind für die Erstellung und das Training der ML-Modelle verantwortlich, die in der Produktion von The Weather Company eingesetzt werden. Zu seinen Aufgaben gehören vor allem das Entwerfen von Lösungen für das Engineering-Team und das Sicherstellen der termingerechten Fertigstellung der Arbeit.

The Weather Company hat sich zu einem datenorientierten Unternehmen entwickelt. Für das Team von Kanchwala bedeutet dies, dass es nun mit Daten zu ML-Anwendungsfällen für die Kundenwerbung, Personalisierung und Vorhersagen zum Gesundheitszustand arbeitet. Da sich die Werbung der Zukunft nicht mehr auf Cookies oder andere Identifikatoren stützt, nutzt sein Team Daten, um Vorhersagen zu Nutzersegmenten zu treffen. Diese Benutzersegmente werden dann für verschiedene Werbekampagnen verwendet.