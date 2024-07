Um ihre große Community interner Entwickler besser zu unterstützen (fast 700 von insgesamt ca. 1.500 Entwicklern und zugehörigen Geschäftsanalysten) und um eine stabile und zuverlässige z Systems-Entwicklungsplattform zu gewährleisten, hat Danske Bank ein Upgrade auf das neueste IBM Application Delivery Foundation for z Systems (ADFz) durchgeführt. Dieses bietet ein komplettes Set zentraler Tools zur Steigerung der Effizienz bei der Erstellung und Wartung von Anwendungen für IBM® z/OS-Umgebungen. Mit einem Modell der kontinuierlichen Bereitstellung, das inkrementelle Verbesserungen in Form von monatlichen Updates vorsieht, trägt ADFz auch dazu bei, dass z Systems-Landschaften mit den neuesten Funktionen und Ansätzen Schritt halten können.

ADFz umfasst die folgenden Tools: IBM Developer for z Systems, ein Produktivitätswerkzeug für die Anwendungsentwicklung; IBM Debug Tool for z/OS, ein interaktives Debugging-Tool auf Quellcodeebene für kompilierte Anwendungen; IBM Fault Analyzer for z/OS, das Echtzeitinformationen erfasst, um Entwicklern ein besseres Verständnis für anormale Beendigungen von Anwendungen zu vermitteln; IBM File Manager for z/OS, das eine verbesserte Dateiverarbeitung bei der Arbeit mit Datensätzen auf z Systems bietet; und IBM Application Performance Analyzer for z/OS, das berichtet, wie Anwendungen die verfügbaren Ressourcen nutzen.

„Das Tolle an ADFz und IBM Developer for z Systems ist, dass wir fast alles, was wir für die schnelle Bereitstellung von Software benötigen, in einer einzigen Oberfläche finden“, sagt Jensen. „Wir können den gesamten Lebenszyklus der z Systems-Software verwalten, von der Entwicklung über das Testen und die Dokumentation bis hin zur Fehlerbehebung – und das alles in einer benutzerfreundlichen Umgebung, die auch für Einsteiger in z Systems schnell zugänglich ist. Dies fördert die Geschwindigkeit und Effizienz und hilft, die Lücke zwischen der Entwicklung für z/OS und der Entwicklung für andere Plattformen wie .NET zu schließen. Das ist besonders im Hinblick auf die Einstellung neuer Entwickler wichtig und macht es einfacher, hybride Anwendungen zu erstellen und auszuführen, die COBOL- oder CICS®-Dienste in Kombination mit einem neuen Web-Frontend nutzen.“

Danske Bank entwickelte ihr eigenes Unit-Test-Tool und konnte es in ihre IBM Developer for z Systems-Umgebung integrieren. Dies ermöglichte einen nahtlosen Ablauf von der Entwicklung über Testfälle, Unit-Tests, das Hinzufügen von Geschäftslogik und schließlich den Übergang in die Produktion.

„An diesem Punkt stehen uns die Analyse- und Debug-Tools zur Verfügung, um Fehler zu verfolgen und nachzuvollziehen“, sagt Jensen. „Der gesamte Prozess ist in IBM Developer for z Systems schneller und intuitiver, mit einfachem Zugriff auf die neuen von uns entwickelten Tools. So haben wir zum Beispiel ein Tool namens ‚Application Diagnostic Systems‘. Es nutzt die Fault Analyzer API, um System-Dumps vom Mainframe zu extrahieren, die direkt in der IDE geöffnet werden können. Dadurch kann man den Status des Programms in der Produktion und seine Historie in dieser Umgebung einsehen. Man kann prüfen, wie kritisch das Programm ist und ob man Änderungen vornehmen darf. Und man kann Kommentare oder Notizen hinzufügen, damit andere Personen etwaige Probleme auf dem Schirm haben.“

Poulsen fügt hinzu: „Wir arbeiten weiterhin eng mit den IBM-Laboren zusammen, insbesondere um sie zu motivieren, unsere selbst entwickelten Funktionen in die IBM-Tools zu integrieren. Es ist eine großartige wechselseitige Beziehung und eine tolle Zusammenarbeit, die wir sehr schätzen.“

Während die zentralen Transaktionen und Kundeninformationen auf der z Systems-Plattform liegen, befinden sich die Front-End-Dienste oft auf anderen Plattformen. Durch die Bereitstellung ähnlicher grafischer Umgebungen zur Verwaltung von Entwicklung und Tests auf beiden Seiten trägt die Danske Bank dazu bei, potenzielle Hindernisse für die Zusammenarbeit abzubauen.

„Wir migrieren auch unseren COBOL- und PL/1-Code aus alten Repositories in Rational Team Concert“, kommentiert Jensen. „Dies wird dazu beitragen, die Hindernisse für die parallele Entwicklung zu beseitigen und es einfacher machen, eine neue Generation von Entwicklern für die Arbeit mit bewährten Funktionen zu gewinnen, ohne den Kulturschock der Arbeit an grünen Bildschirmen!“

Die Tools von ADFz spielen eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung einer jederzeit optimalen Leistung der z Systems-Landschaft. Dazu erklärt Jensen: „Wir verwenden die IBM-Tools, um die Leistung und Verfügbarkeit aller Systeme zu überwachen, von den Backend-CICS-Systemen bis hin zu den Entwicklungslandschaften. Darüber hinaus haben wir als Eigentümer der Tools weitere Überwachungssysteme entwickelt, die einige der IBM APIs nutzen. So hatten wir z. B. gerade heute Morgen eine Situation, in der ein Teil des Debug-Tools ausgefallen war. Dank unseres Überwachungssystems konnten wir schnell reagieren und die Situation klären, anstatt darauf zu warten, dass ein interner Kunde uns über das Problem informiert.“

„Wir überwachen auch die Problem Determination Tools, um zu sehen, was in der gesamten z Systems-Umgebung vor sich geht. Die APIs lassen sich in unser java-basiertes Front-End, die Remote Application Platform (RAP) in Eclipse, einbinden, das leicht zu interpretierende Dashboards mit den wichtigsten Leistungsindikatoren bietet.“