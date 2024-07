Dana (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung hocheffizienter Lösungen für das Antriebs- und Energiemanagement für alle Mobilitätsmärkte weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Maumee, Ohio, in den USA, erzielte 2020 mit 38.000 Mitarbeitern in 33 Ländern auf sechs Kontinenten einen Umsatz von 7,1 Milliarden US-Dollar. Dana wurde 1904 gegründet und von Newsweek als eines der verantwortungsvollsten Unternehmen mit dem Titel „One of America's Most Responsible Companies 2021” ausgezeichnet, weil es sich für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung einsetzt.