In der Vergangenheit konnte ein Spezialist für die Domänenübertragung 300 Transaktionen oder Treuhandaufträge je Treuhänder pro Monat bearbeiten. Mit der Blockchain-Lösung von Dan.com ist es möglich, über 3.000 Transaktionen pro Monat und Treuhänder zu verarbeiten. Insgesamt kann die IBM Blockchain-Lösung jede halbe Stunde 600.000 Transaktionen verarbeiten, was in Bezug auf die Skalierbarkeit für Zukunftssicherheit sorgt.

Dan.com plant, den Zugang zu seiner zentralen Technologie über eine einfache API zu öffnen. So können sich Registranten und andere Domänenmarktplätze zusammenschließen, um den größten Pool ungenutzter Domänen zu schaffen, die Effizienz des gesamten Markts zu steigern und den Endnutzern einen größeren Mehrwert zu bieten. „Wir bringen die Backend-Technologie zu allen Anlaufstellen, an denen Entwickler und Unternehmen nach Domänennamen suchen“, sagt Sardeha. „Wir behalten all das also nicht exklusiv bei Dan.com, sondern verteilen es auf den gesamten Markt, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen.“

Dan.com würdigt die Unterstützung von IBM, die dem Unternehmen bei der Entwicklung und Einführung seiner Lösungen entscheidend geholfen hat. „Ohne IBM hätten wir unser Blockchain-Netzwerk nicht auf den Weg bringen können, weil es zu viele Ressourcen erfordert hätte“, sagt Sardeha. „Wir sind also sehr dankbar für die gesamte von IBM aufgebaute Infrastruktur und auch für die Unterstützung der auf Open-Source basierenden Blockchain-Technologie Hyperledger.“