Heute verwaltet Damen die Konfigurationen von mehr als 2.700 Schiffen auf DMMS, die mit IBM Maximo entwickelt wurden. Mit diesem neuen Einblick in die Asset-Basis kann das Unternehmen die täglichen Abläufe effektiver und genauer koordinieren. Fokko Verburg erklärt: „Durch die Umstellung auf Intelligent Asset Management mit DMMS können wir zuverlässiger herausfinden, ob und wann Wartungen durchgeführt werden müssen, was uns hilft, das Risiko in unseren Verträgen zu mindern.“

DMMS hilft Damen auch dabei, sein Servicegeschäft auszubauen und den Customer Lifetime Value zu maximieren. Jetzt, da das DMMS in das MyDamen-Portal integriert ist, ist es für die Kunden einfacher, zusätzliche verfügbare Services zu erkunden und die Teile und die Wartung, die ihre Schiffe möglicherweise benötigen. Außerdem ist es für sie reibungsloser, diese Dienstleistungen von Damen zu beziehen.

Arnout Jorritsma fügt hinzu: „DMMS, das von IBM Maximo unterstützt wird, hilft uns dabei, uns zu einem Modell hin zu entwickeln, bei dem wir während der gesamten Lebensdauer der Schiffe nahe beim Kunden bleiben. Da wir nun Einblicke in die Konfigurationen unserer installierten Basis haben, können wir besser vorhersagen, wann bestimmte Bauteile repariert werden müssen oder veraltet sind. Es eröffnet uns gewaltige Möglichkeiten, zusätzliche Dienstleistungen und Ersatzteile für diese Schiffe anzubieten.“

Damen beginnt gerade erst mit dem Einsatz von DMMS. Das Unternehmen wird weiterhin mit LAMA Empowerz zusammenarbeiten, um die Plattform auf neue Geschäftsbereiche auszuweiten und ihre Funktionen zu verbessern. Mit der Einführung von IBM Maximo Mobile als Tool für die Techniker im Außendienst will Damen das Serviceniveau auf ein noch höheres Niveau bringen. Dieses Angebot ermöglicht es den Technikern von Damen, Auftragsberichte direkt aus der mobilen App per E-Mail zu versenden, und den Kunden, die Arbeit mit einer digitalen Signatur zu genehmigen. Damen arbeitet außerdem mit IBM-Entwicklern daran, die Funktion für mobile Inspektionen zu verbessern, indem Berichte über die Ergebnisse der Inspektionen eingeführt werden, die dann mit Kunden geteilt werden können.

Thijs van Dorssen fasst zusammen: „DMMS powered by IBM Maximo entwickelt sich in unserem Unternehmen wirklich weiter. Es wird für die Identifizierung und das Management von Assets immer wichtiger – nicht nur bei Damen Services, sondern in unserem gesamten Unternehmen. Wir freuen uns darauf, alle sich bietenden Möglichkeiten optimal zu nutzen. Wir arbeiten bereits mit IBM und LAMA Empowerz zusammen, um gemeinsam einen KI-gestützten Konfigurationsmanagement-Assistenten zu entwickeln, der IBM watsonx Orchestrate als Teil von DMMS verwendet. Wir gehen davon aus, dass wir dadurch mehr Schiffskonfigurationen in kürzerer Zeit und zu geringeren Kosten erstellen und im Laufe des Jahres mehr Produkte abdecken können.“