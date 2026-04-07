Wunder der Lagerlogistik: Dahls Automatisierungssprung mit IBM

Dahl arbeitete mit IBM zusammen, um dessen Lager- und Logistikbetriebe zu modernisieren und eine hochautomatisierte Anlage zu schaffen, die auf Skalierbarkeit und Effizienz ausgelegt ist. Dabei spielten IBM® Instana® Observability für Monitoring, IBM Turbonomic® für Ressourcenoptimierung und Red Hat® OpenShift® für Container-Orchestrierung zentrale Rollen. Im Rahmen der Initiative wurde außerdem die digitale Infrastruktur vollständig modernisiert und eine neue E-Commerce-Plattform eingeführt, um eine nahtlose Customer Experience auf allen Kanälen zu gewährleisten.

Im Zuge der Transformation wurden mehrere Marken unter Dahl vereint und Automatisierungstests im neuen Lager eingeführt. „Die Anlage wurde gezielt dafür konzipiert, einen Automatisierungsgrad von 85–90 % pro Bestellposition zu erreichen“, erklärt Sundberg. „Erste Tests zeigen vielversprechende Ergebnisse – weniger manuelle Prozesse, ein höherer Durchsatz – und wir validieren die Leistungsfähigkeit derzeit unter realen Bedingungen.“ Turbonomic unterstützte die Skalierung von Pods in OpenShift durch präzise Ressourcenempfehlungen und stellte eine konstante Leistung sicher.

Mithilfe von Instana Smart Alerts und einem KI-gestützten Dashboard ist eine proaktive Überwachung aller Anwendungen in einer zentralen farbcodierten Ansicht möglich. „Wir können jetzt alles besser visualisieren“, sagt Sundberg. Dahl nutzt außerdem die Smart-Alerts-Funktion von Instana, um die gesamte Anwendungskette einschließlich des API Gateways zu überwachen. Durch die Analyse von Fehlermustern über einen Zeitraum von 10 Minuten liefern die Smart Alerts frühzeitige Warnungen bei Anomalien und helfen dem Team, Probleme zu beheben, bevor sie eskalieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Monitoring-Ansätzen, die sich auf isolierte Ressourcen konzentrieren und komplexe Konfigurationen erfordern, korreliert Instana automatisch Daten über verschiedene Services hinweg und erzeugt aussagekräftige Ereignisse. In Kombination mit Open-Source-Visualisierungstools und Telemetrie erhält Dahl somit Full Stack Observability und proaktive Kontrolle über kritische Workflows. „Jetzt sehen wir das komplette Anwendungsportfolio mit Live-Datenfluss. Wenn sich etwas rot oder gelb färbt, können wir das potenzielle Problem sofort erkennen und beheben, bevor es die Reaktionszeit des Kunden beeinträchtigt.“ Dies stärkte Dahls DevOps-Funktionen und gewährleistete die Anwendungsleistung und Codequalität vor der Live-Schaltung.

Der Launch der neuen E-Commerce-Website von Dahl war ein zentraler Meilenstein in der Transformation des Unternehmens. Nachdem zwei Versuche aufgrund von Backend-Integrationsproblemen mit dem ERP-System fehlgeschlagen waren, nutzte das Team IBM Instana, um Full Stack Observability zu erlangen und die Ursachen in Echtzeit zu ermitteln. „Vor Instana haben wir Protokolle analysiert und gehofft, an der richtigen Stelle zu suchen“, sagt Sundberg. Dank Instana Smart Alerts und Live-Telemetrie verlief der dritte Launch reibungslos, sodass das Team auftretende Probleme sofort beheben konnte. Die Website ging vier Monate früher als geplant live und erreichte innerhalb weniger Monate einen ROI von 100 % auf Instana. Auch die Leistung verbesserte sich deutlich: Die Antwortzeiten sanken von bis zu fünf Sekunden auf unter zwei Millisekunden, was die Kundenzufriedenheit steigerte und zu vermehrten Käufen führte.