Wunder der Lagerlogistik: Dahls Automatisierungssprung mit IBM

Dahl und IBM
Saint-Gobain, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiges Bauen, setzt auf seine Tochtergesellschaft Dahl, um leistungsstarke Lösungen für die Bauindustrie bereitzustellen. Das Lager von Dahl arbeitete mit einer Auslastung von 140 %, was zu Ineffizienzen, Verzögerungen und steigenden Kosten führte. „Diese Situation war nicht tragbar“, sagt Roger Sundberg, Development and Operations Specialist. Die Unternehmensleitung war besorgt über die Kundenzufriedenheit und die Skalierbarkeit und leitete daher dringend Maßnahmen ein.
Zur Unterstützung des Wachstums startete Dahl eine Modernisierungsinitiative zur Erweiterung der Lagerkapazitäten, zur Optimierung der Logistik und zum Wiederaufbau der zentralen IT-Infrastruktur. Zusätzlich wurde eine neue E-Commerce-Website eingeführt, um Agilität, Skalierbarkeit und die Customer Experience über physische und digitale Kanäle hinweg zu verbessern und so den langfristigen Erfolg und die Marktführerschaft zu sichern.
Dahl arbeitete mit IBM zusammen, um dessen Lager- und Logistikbetriebe zu modernisieren und eine hochautomatisierte Anlage zu schaffen, die auf Skalierbarkeit und Effizienz ausgelegt ist. Dabei spielten IBM® Instana® Observability für Monitoring, IBM Turbonomic® für Ressourcenoptimierung und Red Hat® OpenShift® für Container-Orchestrierung zentrale Rollen. Im Rahmen der Initiative wurde außerdem die digitale Infrastruktur vollständig modernisiert und eine neue E-Commerce-Plattform eingeführt, um eine nahtlose Customer Experience auf allen Kanälen zu gewährleisten.
Im Zuge der Transformation wurden mehrere Marken unter Dahl vereint und Automatisierungstests im neuen Lager eingeführt. „Die Anlage wurde gezielt dafür konzipiert, einen Automatisierungsgrad von 85–90 % pro Bestellposition zu erreichen“, erklärt Sundberg. „Erste Tests zeigen vielversprechende Ergebnisse – weniger manuelle Prozesse, ein höherer Durchsatz – und wir validieren die Leistungsfähigkeit derzeit unter realen Bedingungen.“ Turbonomic unterstützte die Skalierung von Pods in OpenShift durch präzise Ressourcenempfehlungen und stellte eine konstante Leistung sicher.
Mithilfe von Instana Smart Alerts und einem KI-gestützten Dashboard ist eine proaktive Überwachung aller Anwendungen in einer zentralen farbcodierten Ansicht möglich. „Wir können jetzt alles besser visualisieren“, sagt Sundberg. Dahl nutzt außerdem die Smart-Alerts-Funktion von Instana, um die gesamte Anwendungskette einschließlich des API Gateways zu überwachen. Durch die Analyse von Fehlermustern über einen Zeitraum von 10 Minuten liefern die Smart Alerts frühzeitige Warnungen bei Anomalien und helfen dem Team, Probleme zu beheben, bevor sie eskalieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Monitoring-Ansätzen, die sich auf isolierte Ressourcen konzentrieren und komplexe Konfigurationen erfordern, korreliert Instana automatisch Daten über verschiedene Services hinweg und erzeugt aussagekräftige Ereignisse. In Kombination mit Open-Source-Visualisierungstools und Telemetrie erhält Dahl somit Full Stack Observability und proaktive Kontrolle über kritische Workflows. „Jetzt sehen wir das komplette Anwendungsportfolio mit Live-Datenfluss. Wenn sich etwas rot oder gelb färbt, können wir das potenzielle Problem sofort erkennen und beheben, bevor es die Reaktionszeit des Kunden beeinträchtigt.“ Dies stärkte Dahls DevOps-Funktionen und gewährleistete die Anwendungsleistung und Codequalität vor der Live-Schaltung.
Der Launch der neuen E-Commerce-Website von Dahl war ein zentraler Meilenstein in der Transformation des Unternehmens. Nachdem zwei Versuche aufgrund von Backend-Integrationsproblemen mit dem ERP-System fehlgeschlagen waren, nutzte das Team IBM Instana, um Full Stack Observability zu erlangen und die Ursachen in Echtzeit zu ermitteln. „Vor Instana haben wir Protokolle analysiert und gehofft, an der richtigen Stelle zu suchen“, sagt Sundberg. Dank Instana Smart Alerts und Live-Telemetrie verlief der dritte Launch reibungslos, sodass das Team auftretende Probleme sofort beheben konnte. Die Website ging vier Monate früher als geplant live und erreichte innerhalb weniger Monate einen ROI von 100 % auf Instana. Auch die Leistung verbesserte sich deutlich: Die Antwortzeiten sanken von bis zu fünf Sekunden auf unter zwei Millisekunden, was die Kundenzufriedenheit steigerte und zu vermehrten Käufen führte.
Nach der Transformation konnte Dahl eine schnellere Auftragsabwicklung und Lieferung erreichen. Dies wurde durch eine zentralisierte Strategie und rund um die Uhr geöffnete, unbemannte Filialen in ganz Schweden unterstützt. Mithilfe von IBMs Tools konnte eine proaktive Problemlösung erreicht und das Monitoring von zehn auf vier Lösungen konsolidiert werden, wodurch sich die Observability und Zuverlässigkeit erhöhten.
Die Vorfallbehebungsfunktionen von Instana beschleunigten den Launch von Dahls neuer E-Commerce-Website um vier Monate und ermöglichten einen ROI von 100 % innerhalb weniger Wochen. Die Reaktionszeiten sanken von fünf Sekunden auf unter zwei Millisekunden, was die Kundenzufriedenheit und die Kaufbereitschaft erhöhte. Die Automatisierung in der Auftragsabwicklung stieg von 60 % auf 80–90 %. In 10 von 12 Tests lief die Lagerautomatisierungen erfolgreich mit 120 % des Spitzenauftragsvolumens.
„Die kombinierte Nutzung von Instana und Turbonomic ermöglicht uns eine durchgängige Überwachung und Optimierung und verbessert unsere Fähigkeit, Ressourcen effizient zu steuern“, sagt Sundberg. „Dadurch konnten wir unsere Überwachungsumgebung von zehn auf vier Lösungen konsolidieren, was die Observability erhöht und es uns ermöglicht, potenzielle Probleme früher zu erkennen.“
„Instana und Turbonomic haben Leistungsprobleme, die den Transport der Pakete beeinträchtigten, gezielt identifiziert und beseitigt“, erklärt Sundberg. „In 10 von 12 Tests konnten wir die Lagerautomatisierung erfolgreich mit 120 % des Spitzenauftragsvolumens betreiben und damit das Potenzial des Systems klar nachweisen. Diese Tests sind Teil eines fortlaufenden Validierungsprozesses, um eine gleichbleibende Leistung vor der vollständigen Bereitstellung sicherzustellen.“
Diese Ergebnisse haben nicht nur die operative Effizienz und Kundenzufriedenheit verbessert, sondern auch Dahls Wettbewerbsvorteil im schnelllebigen schwedischen Logistikmarkt gestärkt. Zudem wurde das Unternehmen als Vorreiter in Innovation und Reaktionsfähigkeit etabliert.
Dahl ist ein zentraler Anbieter von Bau- und Installationslösungen in Schweden und liefert HLK-, Sanitär- und Baumaterialien im ganzen Land. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Stockholm und ist eine Tochtergesellschaft von Saint-Gobain Distribution Sweden, die wiederum mehrere Tochtergesellschaften besitzt.
© Copyright IBM Corporation. März 2026.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.