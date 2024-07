Mit den neuen Angeboten von Ctac können Kunden ihre gesamten IT-Funktionen auslagern und von erstklassigen Branchenlösungen profitieren. Viele bestehende Ctac-Kunden entscheiden sich nun für den Umstieg von älteren SAP-ERP-Anwendungen auf die SAP Business Suite powered by SAP HANA und SAP S/4HANA, um von einer stärkeren Automatisierung, umfangreicheren Funktionen und den neuesten Best-Practice-Geschäftsprozessen zu profitieren.

Die Kosteneffizienz der IBM Power Systems- und IBM Storage-Infrastruktur ermöglicht es Ctac, äußerst wettbewerbsfähige Hosting-Gebühren anzubieten und seine Branchenlösungen und die hochmoderne SAP S/4HANA-Lösung auch für kleine Unternehmen zugänglich zu machen. Ctac ist nun in der Lage, nicht nur in den Immobilien- und Einzelhandelsmarkt einzudringen, sondern auch an potenzielle Kunden zu verkaufen, die zuvor kein IT-Outsourcing in Betracht gezogen hätten, was Ctac hilft, seinen Marktanteil weiter auszubauen.

Hans Gootjes fasst zusammen: „Wir glauben, dass IBM Power Systems Server und IBM Storage für uns als Hosting-Anbieter entscheidende Wettbewerbsvorteile bieten. Wir freuen uns darauf, die Plattform künftig zu nutzen, um unser Leistungsportfolio weiter auszubauen und unseren Kundenstamm zu vergrößern.“