Das Chief Sustainability Office (CSO) von IBM steht im Zentrum der wichtigsten Nachhaltigkeitsdaten des Unternehmens – die Informationen, die Umweltziele untermauern, Verkäufern helfen, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und die Einhaltung der Vorschriften ermöglichen. Im Laufe der Zeit haben die Anfragen nach diesen Daten sowohl an Umfang als auch an Komplexität zugenommen. Die Erwartungen an detailliertere und maßgeschneiderte Antworten stiegen, deren Erstellung im Rahmen des bestehenden Prozesses zunehmend zeitaufwendig wurde.

Ohne ein zentralisiertes System hatte das Team keinen Überblick über aufkommende Trends, hatte nur begrenzte Kapazitäten, um den Support zu skalieren, und hatte Schwierigkeiten, hochwertige Chancen zu priorisieren. Die Verkäufer arbeiteten oft mit fragmentierten oder veralteten Informationen, was von den Spezialisten einen erheblichen Zeitaufwand für die Suche nach Antworten erforderte, die Reaktionszeiten verlangsamte und die Fähigkeit von IBM einschränkte, auf Erkenntnisse aus der Praxis zu reagieren. Für eine Funktion, die für die Glaubwürdigkeit und operative Strenge von IBM zunehmend unerlässlich ist, schuf dieser verteilte Ansatz vermeidbare Reibungsverluste und zusätzlichen Druck. Das Unternehmen erkannte die Notwendigkeit eines moderneren und skalierbaren Modells und setzte daher auf KI, um den Zugang zu und die Anwendung von Nachhaltigkeitsexpertise zu verändern.