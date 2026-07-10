Von fragmentierten Daten zu sofortigem Fachwissen: Wie der CSO mit watsonx Vertrieb und Nachhaltigkeit skalierte
Das Chief Sustainability Office (CSO) von IBM steht im Zentrum der wichtigsten Nachhaltigkeitsdaten des Unternehmens – die Informationen, die Umweltziele untermauern, Verkäufern helfen, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und die Einhaltung der Vorschriften ermöglichen. Im Laufe der Zeit haben die Anfragen nach diesen Daten sowohl an Umfang als auch an Komplexität zugenommen. Die Erwartungen an detailliertere und maßgeschneiderte Antworten stiegen, deren Erstellung im Rahmen des bestehenden Prozesses zunehmend zeitaufwendig wurde.
Ohne ein zentralisiertes System hatte das Team keinen Überblick über aufkommende Trends, hatte nur begrenzte Kapazitäten, um den Support zu skalieren, und hatte Schwierigkeiten, hochwertige Chancen zu priorisieren. Die Verkäufer arbeiteten oft mit fragmentierten oder veralteten Informationen, was von den Spezialisten einen erheblichen Zeitaufwand für die Suche nach Antworten erforderte, die Reaktionszeiten verlangsamte und die Fähigkeit von IBM einschränkte, auf Erkenntnisse aus der Praxis zu reagieren. Für eine Funktion, die für die Glaubwürdigkeit und operative Strenge von IBM zunehmend unerlässlich ist, schuf dieser verteilte Ansatz vermeidbare Reibungsverluste und zusätzlichen Druck. Das Unternehmen erkannte die Notwendigkeit eines moderneren und skalierbaren Modells und setzte daher auf KI, um den Zugang zu und die Anwendung von Nachhaltigkeitsexpertise zu verändern.
Um den Zugriff auf Nachhaltigkeitsexpertise im gesamten Unternehmen zu modernisieren, entwickelte IBM AskSustainability – einen KI-gestützten Agenten, der als institutioneller Experte fungieren soll. Der Agent automatisiert Antworten auf Routineanfragen und bietet sofortigen Zugriff auf Nachhaltigkeitsdaten wie operative Metriken, Unternehmensrichtlinien oder kundenspezifische Produkt-CO₂-Fußabdrücke, wobei er vertrauenswürdige, genaue Antworten liefert, anstatt dass der Nutzer in fragmentierten Systemen mit potenziell veralteten Metriken suchen muss.
Mit AskSustainability können Verkäufer schneller und präziser auf Kundenbedürfnisse reagieren. Und wenn tieferes Fachwissen erforderlich ist, leitet der Agent die Nutzer direkt an die richtigen Experten weiter. So wird sichergestellt, dass menschliche Erkenntnis dort zum Einsatz kommt, wo sie den größten Mehrwert schafft, während gleichzeitig jeglicher Zeitaufwand für die Suche nach dem richtigen Experten vermieden wird.
AskSustainability basiert auf IBM® watsonx.ai®, das das Sprachverständnis des Agenten ermöglicht und genaue Informationen abruft, sowie IBM® Watsonx Orchestrate®, das Arbeitsabläufe automatisiert, indem es die nächstbeste Maßnahme basierend auf der Absicht des Nutzers bestimmt. Zusammen ermöglichen diese Funktionen die Integration von 50 zuvor getrennten Datenquellen in eine einzige konversationale Erfahrung. Durch diese Konsolidierung konnten sich wiederholende Arbeitsschritte erheblich reduziert werden, sodass sich die CSO-Spezialisten nun auf strategisch wichtigere Aufgaben konzentrieren können.
Die Einführung von AskSustainability führte zu einer sofortigen Steigerung von Geschwindigkeit, Konsistenz und betrieblicher Effizienz im gesamten Nachhaltigkeitsworkflow. Automatisierte Antworten wurden vom KI-Agenten innerhalb von Sekunden generiert, wodurch die Gesamtzykluszeiten für Antworten deutlich reduziert wurden. In den ersten vier Monaten nach der Einführung beeinflusste die Lösung eine geschätzte Vertriebspipeline in Höhe von 50 Millionen $ und zeigt, wie schnell sich KI-gestützte Erkenntnisse in geschäftlichen Nutzen umsetzen können, wenn sie dort eingesetzt werden, wo sie benötigt werden.
Die Lösung ließ sich zudem nahtlos in die strategischen Agenten-Hubs von IBM integrieren – AskSales, AskIBM und Slack –, sodass datengestützte Erkenntnisse überall dort verfügbar sind, wo die Teams arbeiten. Durch die Bereitstellung von natürlichsprachlichem Zugriff auf das Wissen von KMUs hat AskSustainability den manuellen Aufwand für die Beantwortung dieser Art von Anfragen erheblich reduziert. Innerhalb von nur vier Monaten nach Markteinführung hatte die Lösung bereits ein geschätztes Umsatzpotenzial von 50 Millionen $ generiert und damit das breitere Wertschöpfungspotenzial aufgezeigt, das intelligente Erkenntnisse zur Nachhaltigkeit bei zunehmender Verbreitung mit sich bringen können. Zusammengenommen positionieren diese Ergebnisse IBM, seine Nachhaltigkeit in großem Maßstab zu entwickeln, und helfen dem Unternehmen, steigende Erwartungen mit mehr Intelligenz, Geschwindigkeit und Präzision zu erfüllen.
Das Chief Sustainability Office treibt IBMs Ansatz zur Nachhaltigkeit voran, indem es die Stärken des Unternehmens in den Bereichen KI, Quantum und Hybrid Cloud einsetzt. Das Team konzentriert sich darauf, die Nachhaltigkeit in IBMs Abläufen, Lieferketten, Produkten und Dienstleistungen voranzutreiben und arbeitet eng mit Gruppen innerhalb und außerhalb des Unternehmens zusammen, um umfassendere Nachhaltigkeitsherausforderungen anzugehen. Geleitet von dem Bestreben, Nachhaltigkeit in jeden Aspekt der Arbeit und Innovation von IBM zu integrieren, spielt das Büro eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Definition und Umsetzung von Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen.
© Copyright IBM Corporation, Juni 2026.
IBM, das IBM Logo, watsonx.ai, und watsonx Orchestrate sind Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.