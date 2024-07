Der internationale Handel kann besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von Vorteil sein, da er ihnen die Möglichkeit gibt, neue Einnahmequellen zu erschließen und den Kundenstamm zu diversifizieren. Für Unternehmen, die keine eigene Rechtsabteilung haben, kann es jedoch eine große Herausforderung sein, die strengen Anforderungen an die Zolldokumentation zu erfüllen.

CSM BVBA mit Sitz in Belgien bietet Cloud-basierte Zolllösungen für kleine und mittelständische Unternehmen aus einer Vielzahl von Sektoren. Die Plattform erleichtert und verarbeitet zollrelevante Unterlagen und hilft Kunden dabei, ihre gesetzlichen Anforderungen für den grenzüberschreitenden Handel innerhalb Europas und darüber hinaus zu erfüllen.

Die Fristen für die Einreichung von Zolldokumenten sind oft extrem knapp: Waren, die auf dem Luftweg in die Europäische Union gelangen, müssen mindestens zwei Stunden im Voraus angemeldet werden, Seefracht muss zwischen vier und 24 Stunden im Voraus angemeldet werden. Um seinen Kunden zu helfen, diese Anforderungen zu erfüllen, muss CSM BVBA sicherstellen, dass seine Lösungen rund um die Uhr verfügbar sind.

Angesichts der bevorstehenden Änderungen der Zollbestimmungen des Vereinigten Königreichs sah CSM BVBA die Gelegenheit, einen neuen Service einzuführen, der sich an Unternehmen richtet, die in das Vereinigte Königreich exportieren. Das Unternehmen war zuversichtlich, dass der neue Service zu einem deutlichen Wachstum seines Kundenstamms führen würde. Die Hinzufügung neuer Kunden würde auch die Anforderungen an die Serverplattform erhöhen, was die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnte, die Service-Level-Ziele in Bezug auf Reaktionsfähigkeit und Verfügbarkeit der kundenorientierten Dienste zu erreichen.

Bart Decorte, Geschäftsführer von CSM BVBA, erklärt: „Unsere Kunden erstellen jedes Jahr Hunderttausende von Zollanmeldungen über unsere Plattform, und es ist wichtig, dass unser Service immer online ist. Seit vielen Jahren verlassen wir uns auf IBM Power Systems-Lösungen, um eine sichere, hochverfügbare Plattform für unsere Kundenservices bereitzustellen, und die Plattform hat uns nie im Stich gelassen.

„Um den nötigen Spielraum für unser Wachstum zu schaffen, haben wir uns entschieden, auf unserem Erfolg mit IBM aufzubauen, indem wir auf eine neue Serverplattform mit höherer Leistung und Verfügbarkeit umsteigen, um unser weiteres Wachstum zu unterstützen.“