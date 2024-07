CSL Group Inc.

Nach der Evaluierung mehrerer führender ERP-Plattformen (Enterprise Resource Planning) und der Bewertung der neuesten Version ihrer bestehenden Lösung entschied sich die CSL Group dafür, IBM Services mit der Bereitstellung von Oracle HCM Cloud und Oracle ERP Cloud zu beauftragen.

Karin Jonsson, Corporate Controller bei der CSL Group, erinnert sich: „Wir schlossen die neueste Version unseres Altsystems schon früh aus, weil sie nicht gut auf unsere Branche zugeschnitten war und nicht im Magic Quadrant von Gartner enthalten war. Die Erfahrung hatte gezeigt, dass das System in der Region Montréal nicht weit verbreitet ist, und wir hatten in der Vergangenheit Schwierigkeiten, Unterstützung vor Ort zu finden.

„Wir bewerteten drei der besten ERP-Lösungen auf dem Markt unter Berücksichtigung von Faktoren wie Implementierungskosten, Gesamtbetriebskosten und Funktionsumfang. Wir bezogen die Anwender aus dem Finanz- und Beschaffungswesen stark in den Auswahlprozess ein, indem wir sie zu den Vorführungen der Anbieter einluden und anschließend um Feedback baten.

„Am Ende entschieden wir, dass Oracle Cloud am besten zu unserem Unternehmen passt. Wir entschieden uns für eine Cloud-Bereitstellung, weil wir sahen, dass Anbieter ihre Anstrengungen und Investitionen gezielt in die Cloud richteten. Darüber hinaus würde eine Cloud-Bereitstellung unserem IT-Team die Möglichkeit geben, sich auf unser Kerngeschäft zu konzentrieren, während wir unsere Abläufe umgestalten, anstatt damit beschäftigt zu sein, den Betrieb am Laufen zu halten.

„Wir wählten IBM Services für die Implementierung der Oracle-Lösungen aus, weil wir das Gefühl hatten, dass IBM gerne partnerschaftlich mit uns zusammenarbeitet, anstatt die volle Kontrolle zu übernehmen. Wir wollten unbedingt lernen, wie man die Oracle-Lösungen nutzt und verwaltet, um ein stärkeres Gefühl der Eigenverantwortung zu erlangen – und genau das hat IBM geliefert.“

In enger Zusammenarbeit stellten IBM und die CSL Group die Oracle-Lösungen bereit, einschließlich der Module für das Hauptbuch, die Kreditorenbuchhaltung, die Kassenverwaltung, das Anlagevermögen, die Personalverwaltung und die Beschaffung. Um die Bereitstellung abzuschließen, wandte IBM die IBM Oracle Cloud Agile Implementation Method an, die eine erhöhte Flexibilität und Effizienz bei gleichzeitiger Risikominderung ermöglicht. IBM lieferte eine End-to-End-Anwendungsentwicklung und begleitete die CSL Group durch eine erfolgreiche Migration in die Cloud – und priorisierte bestimmte Anwendungen für die Cloud-Migration entsprechend den Geschäftsanforderungen. Durch den Ersatz des veralteten Altsystems durch ein hochmodernes Oracle Cloud-Angebot half IBM der CSL Group, die Kosten und Ressourcen für die Anwendungsverwaltung zu senken und den Wert der Unternehmensanwendungen für eine bessere Entscheidungsfindung zu erschließen.

Im Zuge der technologischen Umstellung unterstützte IBM die CSL Group bei der Abkehr von der manuellen Arbeit hin zu einer weiteren Automatisierung von Prozessen in den Finanz- und Personalabteilungen.

Karin Jonsson bemerkt: „IBM war enorm hilfreich bei der Festlegung des Projektrahmens, um unsere knappe Implementierungsfrist einzuhalten, konzentrierte sich auf unsere Kernanforderungen und verschob die Freigabe einiger Funktionen auf spätere Phasen. Wir verstanden uns gut mit dem IBM Team und die Zusammenarbeit mit ihm war eine Freude.“

Jean Bernard Caisse, IBM National Leader – Oracle Cloud ERP Solutions in Kanada, kommentiert: „Kleine und mittelständische Unternehmen erwarten normalerweise nicht, dass große Unternehmen wie IBM in ihrem Bereich mitspielen, aber in Wirklichkeit bewegen wir uns immer mehr hinein in diesen Bereich. So haben wir zum Beispiel die CSL Group, ein mittelständisches Unternehmen, in unser IBM Client Innovation Center in Montréal aufgenommen, damit sie Beratung und Unterstützung von weltweit führenden Experten für Oracle Cloud ERP in Anspruch nehmen kann. Ihr Beitrag war entscheidend für den Gesamterfolg des Einsatzes bei der CSL Group.“

Parallel zur Oracle-Bereitstellung vollzog sich bei der CSL Group ein organisatorischer Wandel. Durch die parallele Durchführung beider Änderungen konnte das Unternehmen die Oracle-Anwendungen an die neue Geschäftsstruktur anpassen und so die Notwendigkeit weiterer Änderungen im weiteren Verlauf reduzieren.