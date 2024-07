Corus Entertainment verlässt sich im Hinblick auf die Unterstützung seiner Netzwerkanforderungen seit vielen Jahren auf Lösungen von Cisco. Da sich die vorhandenen Cisco-Switches des Unternehmens dem Ende ihrer Lebensdauer näherten, wollte Corus diese Gelegenheit nutzen, um seine Services im Rechenzentrum des Unternehmens zu verbessern. Es sollte sichergestellt werden, dass das neue Netz die erwartete Zunahme des Datenvolumens und der Datengeschwindigkeit bewältigen und neuen Geschäftsanforderungen entsprechend skaliert werden konnte.

„Zwei Netzwerkfunktionen, die uns besonders wichtig waren, waren eine einfache Bereitstellung und Skalierbarkeit“, bestätigt Shweta Bajaj. „Wir wissen zwar nicht genau, wie die zukünftigen Anforderungen an digitale Services aussehen werden, doch die disruptiven Auswirkungen von digitalen Medien im letzten Jahrzehnt zeigen uns, dass Veränderungen nahezu unvermeidlich sind. Was auch immer die Zukunft bringt, unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass wir flexibel auf die Bedürfnisse des Unternehmens reagieren können – ohne die Verfügbarkeit bestehender Services zu beeinträchtigen oder die Betriebskosten in die Höhe zu treiben.“

In seiner Rechenumgebung nutzt Corus von VMware vSphere unterstützte virtuelle Server. Corus erkannte, dass die Ausweitung von Virtualisierungseffizienzen auf die Netzwerkumgebung zum Erreichen seiner Ziele beitragen würde, und suchte nach einer Lösung, mit der man von den neuesten Fortschritten im Bereich Software-Defined Networking (SDN) profitieren konnte.